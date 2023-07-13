«Невнятная речь, не чувствует ногу»: актер Иван Краско попал в реанимацию

Народного артиста России — 92-летнего актера Ивана Краско доставили в больницу Петербурга с признаками инсульта. Сейчас артист находится в реанимации, рассказал «Фонтанке» 13 июля концертный директор Вячеслав Смородинов.



«Он находился с сыном на даче, речь стала нечеткая, перестал чувствовать ногу. Вызвали областную скорую, его доставили в Петербург и там уже поместили в реанимацию», — сообщил Смородинов.



Бригада врачей говорила о том, что это могут быть последствия инсульта или сам инсульт, уточнил директор.



10 января 2023 года Краско уже был госпитализирован с инсультом. Спустя 9 дней артиста выписали, а 27-го он уже играл в спектакле Театра имени Комиссаржевской «Я вернулся в мой город».

