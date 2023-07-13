Нужно еще три года и деньги. Как сейчас выглядит Биржа снаружи и изнутри

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К осени со здания Биржи на Васильевском острове окончательно снимут леса, и здание откроется взгляду в исторической серо-голубой пастели. Первый этап реставрации вышел на финишную прямую. Для второго требуется еще 2,5 млрд рублей. «Фонтанка» рассмотрела, как двигается дело и как поживает «главная» трещина.



Через два дня творению архитектора Тома де Томона исполнится 207 лет. А пока со здания постепенно спадают леса. Вместо последнего, серого цвета, Биржа предстанет в голубом оттенке.





«Это исторический цвет. А во-вторых, у всего Петербурга, это мы постоянно настаиваем, исторические цвета — пастельные. Все эти ядовитые цвета технических новых красок синтетических — они не свойственны Петербургу. Петербург — город пастельных тонов. И постепенно это возвращается», — рассказал журналистам 13 июля директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



По его словам, когда в здании откроется музей геральдики и наград, главный зал будет оформлен большими батальными картинами. «Вокруг зала будет рассказ об истории гербов. Геральдика — это символика и самосознание нации», — добавил Пиотровский. Пока же, как и в апреле 2022 года, центр зала занимают леса, в углах ждут своего часа две огромные люстры, тяжелые на вид, но выполненные из дерева, поэтому на деле конструкции легче, чем кажется. Обе пришлось опустить на время реставрации из-за работ по стропильной системе кровли.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реставрация помещений Биржи, интерьеров, в том числе каминов, дверей, часов, люстр и осветительных приборов — это часть второго этапа. Проект по нему уже готов, и объем работ предстоит колоссальный, объясняют в Эрмитаже: туда входят и усиление внутренних конструкций, и модернизация инженерного оборудования, и обустройство газовой котельной (сейчас здание отапливается угольной, после реставрации ее немного переместят и оставят в качестве музейных экспонатов несколько котлов).



Заявку на финансирование второго этапа «Эрмитаж» уже отправил, но средства пока не выделены. В ценах 2019 года (которые с тех пор подросли) затраты оценивались в 2,5 млрд рублей. Денежный вопрос в музее — предмет беспокойства: текущий контракт завершается, и без дальнейшего финансирования работы будут остановлены.

«Мы подходим к завершению первого этапа. Надеемся, что в ближайшее время, в течение пары-тройки месяцев мы завершим, как и планируем», — рассказал руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов. В рамках этого этапа работы начинались с цоколя, укрепили своды, расчистили и оштукатурили фасады, отреставрировали оконные и дверные заполнения на фасаде, отремонтировали кровлю над колоннадой, отреставрировали кессоны — декор потолка в главном зале, скульптурные композиции — Нептуна, который с реками Невой и Волховом «смотрит» на стрелку Васильевского острова, и с западного фасада — «Навигацию с Меркурием и двумя реками».



По итогам работ удалось «спасти» около 70% стропильных ферм основной кровли. Длина одной фермы, к слову, около 26 метров, и выполнена она из цельного бруса. Завершение этапа — это реставрация домовых труб, их в здании 16.



Во время работ не обошлось без находок: обнаружили бутылки от игристых вин, которые датируются 1830–1941 годами, их передали музею. Увы, все бутылки были пустыми. Кроме того. нашли и бутылку минеральной воды «Полюстрово», с крышкой, но тоже пустую, производство — РСФСР.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Трещина, о которой неоднократно писали и которая проходит через все здание, ведет себя спокойно, ее состояние после того, как были проведены работы по усилению фундамента, не меняется. На фасадах эту трещину уже убрали, избавить Биржу от нее полностью планируется в рамках второго этапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Новости, от которых у всех волосы дыбом встали, появились из ниоткуда». Что происходит с Биржей Внутренним помещениям еще только предстоит реставрация: в том числе, и встроенному сейфу, который появился в начале XX века.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Важный момент реставрации — световой фонарь в середине потолка главного зал, конструкция сохранилась, сейчас ее расчищают и приводят в порядок. Верхний свет — это «домик», который выступает над кровлей Биржи, его видно с улицы, там ведется монтаж освещения. «Домик» в 1911–1913 годах, когда велась большая реконструкция, немного поднялся в высоту. В среднем свете были утраты: остекление не дожило до наших дней, до реставрации этот уровень был заложен досками. Третий, нижный свет сохранился в хорошем состоянии, уцелело историческое остекление, которому больше века.

На объекте еще чувствуется влажность. «Гидроизоляции не было, и сверху все протекало насквозь. Когда нам передавали здание, здесь просто были лужи», — объяснил журналистам представитель подрядчика. Работы по гидроизоляции завершаются, и осенние дожди Биржу уже на намочат изнутри.



В музей, как и раньше, планируется организовать вход сбоку, в помещениях стилобата разместятся гардероб, кейтеринговая зона, кассы. Основные выставочные залы развернут в анфиладах.



С западного фасада, который смотрит на институт Отта, ступени уже полностью отреставрированы — осталось отмыть их от пыли. На восточный, лицевой фасад пока вернулась только половина ступеней. Видна разница оттенков гранита: более розоватый снижу, более серый — на верхних уровнях. Но так и было задумано автором.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам директора Эрмитажа, после того, как будет выделено фиансирование на второй этап, для завершения реставрации потребуется еще три года.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»