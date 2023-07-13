Что будет, если есть мороженое каждый день: ответ врача и один отчаянный эксперимент

Разве мы послушаем, если кто-то скажет, что есть мороженое вообще не стоит? Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Вряд ли вас удивит тот факт, что чем теплее становится на улице, тем больше повышается спрос на мороженое. Но аналитики подсчитали, как конкретно растет наша любовь к этому прохладительному десерту. Оказалось, что в июне этого года мы съели на 13% больше мороженого, чем за июнь года прошлого, а потратили на него, по данным ресурса «Чек Индекс», на 14% больше, чем год назад.

В то же время в своей любви к мороженому признались всего 8% людей, которых опросил ВЦИОМ. До конфет, которые собрали 39% голосов, ему далеко, тем не менее подсчитано, что средневзвешенный житель России за год съедает 3,3 кило мороженого. В пересчете на классические вафельные стаканчики выходит 39 порций в год. Много это или мало, сколько мороженого в день мы можем себе позволить без вреда для организма и как вообще может навредить мороженое?



Чем полезно мороженое Чаще всего при слове «мороженое» мы представляем себе пломбир, вот его и рассмотрим.



— Хорошее мороженое состоит из молочного жира, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Раз в качественном мороженом должно содержаться молоко, можно подумать, что оно полезно за счет белка и кальция, а еще в нем должны быть фосфор и кое-какие витамины А и группы В. Но это всё, по словам врача, не больше чем видимость. Содержание полезных веществ в мороженом настолько мало, что их даже можно не рассматривать всерьез. К тому же вся вероятная польза фактические нивелируется большим количеством сахара и жира.

Возможно, единственный (зато неоспоримый!) плюс, который можно найти в мороженом, заключается в том, что оно поднимает настроение. За счет всё того же сахара, который стимулирует выработку эндорфинов и серотонина. В некоторые моменты это весомый довод в пользу мороженого.



Правда ли, что мороженое охлаждает Если вы едите мороженое, потому что оно замечательно охлаждает организм, значит вы на собственном опыте можете рассказать, как работает эффект плацебо. Потому что охлаждает мороженое разве что рот. Стоит ему пройти дальше, и организм оптимизирует его низкую температуру до обычной температуры тела.



— Сладкое вообще охлаждению организма не способствует. Более того, мороженое только усилит жажду за счет всё того же сахара, — подчеркивает Галина Барташевич.

Сколько мороженого можно съесть в жару Для мороженого, как и для всех остальных продуктов, работает главное правило — «не переборщи». А учитывая, что в нем еще и сахара предостаточно, к этому правилу добавляется еще и своего рода расписание, когда мороженое наиболее безопасно.



— Чтобы не вызвать вечером слишком серьезный скачок сахара в крови, мороженое лучше всего есть в первой половине дня, до 15 часов — оптимальный вариант, — говорит Галина Барташевич. — Но в любом случае это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается — в жаркую погоду, просто как десерт.

Что же до разрешенной порции, то 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать. Правда, это не универсальная формула, и всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Там, где полностью здоровый может позволить себе съесть 100 граммов мороженого, пациенты с непереносимостью лактозы, хроническими заболеваниями, связанными с употреблением жирного и сладкого, должны буквально каждое эскимо согласовывать с лечащим врачом. Ну и если вы хотите похудеть, мороженое каждый день — точно не ваш выбор.



Что будет, если есть мороженое каждый день Чтобы не быть голословными, самые отчаянные диетологи проводят эксперименты над собой. Например, сертифицированный специалист по комплексному питанию из Лос-Анджелеса Кэти Брессак решила проверить, что станет с ее организмом, если она начнет есть мороженое каждый день. Вот к каким последствиям привел ее эксперимент:



поначалу она не могла контролировать порции съедаемого мороженого;

у нее начались метеоризм и вздутие;

появились проблемы с пищеварением;

на третий день мороженое перестало приносить ей удовольствие, ей не хотелось съедать больше двух ложек десерта за один раз.

На первый взгляд, в краткосрочной перспективе мороженое каждый день не такое уж вредное. Но при этом не стоит забывать, что мороженое — молочный продукт с насыщенными жирами.



— Если есть его постоянно, запросто можно повысить уровень «плохого» холестерина, что в свою очередь приведет к образованию холестериновых бляшек, которые провоцируют развитие атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, — говорит Галина Барташевич.



А еще в мороженом много сахара, и если съедать его слишком много, это также может не лучшим образом отразиться на работе сердечной мышцы.

