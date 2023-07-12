СК заподозрил, что Росприроднадзор с нарушениями согласовал проект намыва Васильевского острова. И возбудил новое дело

Следственный комитет пришел к выводу, что Росприроднадзор допустил существенные нарушения при согласовании документации по проекту «северного» намыва Васильевского острова. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве по итогам проведенных проверок считают, что сотрудники Росприроднадзора «должным образом не изучили градостроительные планы земельных участков, не приобщили общественную экологическую экспертизу к материалам, не истребовали результатов инженерных изысканий». А также не учли, как проект негативно скажется на гидрологии Невской губы.

В СК полагают, что положительное заключение государственной экологической экспертизы было выдано застройщику необоснованно, а нарушение гидрологического режима Невской губы в случае застройки намывных территорий может привести к подтоплению низменных районов города.

«С учетом этого было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Росприроднадзора», — говорится в сообщении ведомства. Следствие ищет конкретных причастных лиц. В пресс-службе «Группы ЛСР» «Фонтанке» на вопрос, считает ли застройщик необоснованным выдачу положительного заключения, прокомментировали: «Отвечая на этот вопрос, крайне важно не допустить терминологической путаницы и подмены понятий. Дело в том, что Росприроднадзор не проводит никаких госэкспертиз. Это государственный орган, который в данном случае организовывает государственную экспертизу в соответствии законодательством РФ. То есть Росприроднадзор не должен вникать в оценки экспертов, а просто утверждает итог работы экспертов, если она была выполнена в соответствии с законом. А государственная экологическая экспертиза проекта при этом — результат исследований целой группы экспертов-экологов. И на сегодняшний день у нас нет причин сомневаться в научной обоснованности и объективности их профессиональных оценок».

В группе добавили, что «общественные экологические экспертизы никоим образом не могли быть "приобщены"», потому что все они были проведены уже после утверждения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Что касается результатов инженерных изысканий, то в рамках проведения государственной экологической экспертизы эксперты истребовали данные материалы, и они были предоставлены.

«С учетом совокупности всех рассмотренных материалов экспертная группа пришла к выводу о том, что проектная документация соответствует требованиям, а предполагаемые работы допустимы к реализации», — подчеркнули в группе. — Таким образом, мы в очередной раз наблюдаем в отношении одного из приоритетных городских проектов нерадивую подгонку фактов, порой даже близко не соответствующих действительности».