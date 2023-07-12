120 тысяч за сотку в Солнечном. Известное место нашло нового арендатора, но можно все и потерять

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ООО «Кистоун Лоджистикс» получило в собственность 100% долей в ООО «Солнечный берег». Главный актив его — право аренды земельного участка общей площадью 46 720 кв. м в Солнечном, примыкающего с юга к Зеленогорскому шоссе.



Продавцом выступили структуры БМ-банка (бывший банк «Возрождение», входит в экосистему ВТБ). Стоимость сделки не раскрывается, однако примерно оценить ее можно по конкурсной процедуре, которую банк провел 28 июня, выставив этот лот за 60,75 млн рублей (заявок тогда не поступило). Год назад он выставлялся за 89,5 млн рублей, также безуспешно. Актив отягчается правом требования от банка на 93 млн рублей — и это право на торгах входило в стоимость.



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Согласно конкурсной документации, к сегодняшнему дню получено распоряжение КГА о подготовке документации по планировке этой территории. Проектом предусматривается комплексная застройка участка: пять индивидуальных жилых домов общей площадью 2 310 кв. м, инженерная инфраструктура, объекты спорта, объект торговли, детский сад, кафе.

Соседние участки в Солнечном сейчас выставляются на интернет-досках объявлений примерно за 1,5–2 млн рублей за сотку. Так что приобретение прав на такой крупный участок по 128 тысяч рублей за сотку кажется крайне выгодной сделкой. Но есть нюанс.



За эту землю еще придется побороться. Дело в том, что в начале 2023 года КИО Петербурга направил уведомление о расторжении в трехмесячный срок договора аренды. Пока что решение оспорено в суде, и арбитраж наложил запрет на совершение комитетом каких-либо действий с этим участком до вступления решения суда в законную силу.

Участок, о котором идет речь, расположен примерно в 2 км от пересечения «Скандинавии» и ЗСД. Сейчас он представляет собой рощу с несколькими небольшими постройками. Впервые о планах развивать эту территорию заявлял еще в середине 2000-х гг. предприниматель Виталий Архангельский. Подконтрольная ему компания ООО «Новый город» в 2005-м получила в аренду участок и вела разработку градостроительной документации для строительства коттеджного поселка. Однако кризис 2008 года разорил предпринимателя, и его кредиторы, в том числе банк «Возрождение», получили его активы за долги.



«Кистоун Лоджистик» — крупный логистический оператор, занят в сфере сложных транспортных операций по перемещению сложных и крупногабаритных грузов. Выручка в 2022 году составила 14 млрд рублей, чистая прибыль — 158 млн рублей. Фирма принадлежит четырем физлицам, крупнейший пакет — у Вадима Фридмана. Задать вопрос о планах компании на объект в Солнечном не удалось — офисные телефоны компании не отвечали, а направленное письмо осталось без ответа.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

