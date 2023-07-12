В Петербурге задержали «учителя анатомии» с детской площадки. В полиции он не задержался

Сотрудники полиции Приморского района нашли, но не смогли допросить мужчину, который обнажался перед детьми на площадке у школы.



Подозреваемого, 34-летнего местного жителя, за день до дня рождения задержали в соседнем с местом преступления дворе накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 12 июля.



По версии следствия, именно он вечером 6 июля смущал обнаженной натурой детей на площадке у школы.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».



Мужчину прямо из отдела полиции скорая увезла в психиатрическую больницу.

