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    В Петербурге задержали «учителя анатомии» с детской площадки. В полиции он не задержался

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    4 комментария

    Сотрудники полиции Приморского района нашли, но не смогли допросить мужчину, который обнажался перед детьми на площадке у школы.

    Подозреваемого, 34-летнего местного жителя, за день до дня рождения задержали в соседнем с местом преступления дворе накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 12 июля.

    По версии следствия, именно он вечером 6 июля смущал обнаженной натурой детей на площадке у школы.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

    Мужчину прямо из отдела полиции скорая увезла в психиатрическую больницу.

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    Комментарии 4

    Гость12 Июл 2023 в 09:55
    Быстро порешали...
    +0−0
    Гость12 Июл 2023 в 09:53
    Быстро откупился...
    +0−0
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