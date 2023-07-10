    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    765мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.49eur100.42

    Чем не волшебство? Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за несколько лет подорожало в 37 500 раз

    715
    обсудить

    Аукционный дом Richard Winterton Auctioneers 10 июля сообщил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за $13 500, передает ТАСС. Сумма серьезная, но, в общем, не поражает воображение. Если бы не одна деталь.

    Несколько лет назад потертый томик купили всего за 36 центов на библиотечной распродаже. Там состояние книги сочли слишком ветхим для выдачи на руки. Таким образом, на аукционе ее цена выросла в 37 500 раз.

    Дело в том, что книга оказалась библиографическим раритетом. Тираж романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года издания был совсем небольшим, всего 500 экземпляров. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гарри ПоттерАукцион
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close