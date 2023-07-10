Чем не волшебство? Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за несколько лет подорожало в 37 500 раз

Аукционный дом Richard Winterton Auctioneers 10 июля сообщил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за $13 500 , передает ТАСС. Сумма серьезная, но, в общем, не поражает воображение. Если бы не одна деталь.



Несколько лет назад потертый томик купили всего за 36 центов на библиотечной распродаже. Там состояние книги сочли слишком ветхим для выдачи на руки. Таким образом, на аукционе ее цена выросла в 37 500 раз.



Дело в том, что книга оказалась библиографическим раритетом. Тираж романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года издания был совсем небольшим, всего 500 экземпляров. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.

