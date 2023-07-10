Чем не волшебство? Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за несколько лет подорожало в 37 500 раз

Аукционный дом Richard Winterton Auctioneers 10 июля сообщил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за
Несколько лет назад потертый томик купили всего за 36 центов на библиотечной распродаже. Там состояние книги сочли слишком ветхим для выдачи на руки. Таким образом, на аукционе ее цена выросла в
Дело в том, что книга оказалась библиографическим раритетом. Тираж романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года издания был совсем небольшим, всего 500 экземпляров. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.