Девушка на Chevrolet погибла в кювете на трассе «Нарва» в Ленобласти

Молодая автомобилистка разбилась на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти ранним утром 10 июля. Тело из машины доставали специнструментом.



ДТП случилось в 4:42 на 10-м километре автодороги А-180 «Нарва». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летняя девушка, управляя автомобилем Chevrolet, по неустановленной причине съехала с дороги в кювет. Там автомобиль врезался в дерево, добавляет 47News.

От полученных травм автомобилистка скончалась на месте. До шести часов утра ее тело доставали из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. По факту произошедшего ведется проверка. Обстоятельства аварии выясняет полиция.