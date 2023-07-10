Мост, переправа или самолет: как сейчас добраться до юга России

Непогода, ракеты и массовый поток туристов на юг создают проблему со временем в пути к южным курортам России. Так, на подъезде к Крымскому мосту со стороны материковой части России образовался затор из 1229 машин, из-за чего время ожидания в пробке превышает пять часов, сообщили 10 июля в пресс-службе моста.
К тому же накануне Крымский мост пришлось перекрыть из-за ракетной атаки в районе Керчи. В тот же день движение было восстановлено.
Непогода вмешалась и в работу Керченской переправы — из-за штормового предупреждения рейсы приостанавливают и возобновляют. По сообщению ГУ МЧС России https://t.me/crimea_mchs/2031 по Республике Крым, на данный момент работа переправы приостановлена.
Из-за шторма задержаны пассажирские рейсы как на прилет, так и на вылет в Сочи. Как сообщает Интерфакс https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/semnadcat-samoletov-ushli-na-zapasnye-aerodromy-iz-za-nepogody-v-sochi со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи, за воскресенье 17 судов ушли на запасные аэродромы ради безопасности пассажиров. На территории трех районов Сочи установлен режим ЧС.
Также в связи с непогодой было закрыто движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. На 8 утра понедельника магистраль открыта, сообщает https://t.me/mchsruo/951 МЧС по Южной Осетии.
Согласно прогнозу Росгидромета, сегодня в районе Крыма северный ветер 12–17 метров в секунду. При этом температура воздуха до 28 градусов тепла.