Мост, переправа или самолет: как сейчас добраться до юга России

Непогода, ракеты и массовый поток туристов на юг создают проблему со временем в пути к южным курортам России. Так, на подъезде к Крымскому мосту со стороны материковой части России образовался затор из 1229 машин, из-за чего время ожидания в пробке превышает пять часов, сообщили 10 июля в пресс-службе моста.



К тому же накануне Крымский мост пришлось перекрыть из-за ракетной атаки в районе Керчи. В тот же день движение было восстановлено.

Непогода вмешалась и в работу Керченской переправы — из-за штормового предупреждения рейсы приостанавливают и возобновляют. По сообщению ГУ МЧС России https://t.me/crimea_mchs/2031 по Республике Крым, на данный момент работа переправы приостановлена.