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    Спецоперация на Украине

    На Крымском мосту образовалась пробка из-за ракеты: новости СВО за 9 июля

    Рассказываем о главных событиях прошедших суток

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    14 комментариев
    9 июля над Россией были сбиты несколько ракет
    9 июля над Россией были сбиты несколько ракетФото: Олег Федоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 9 июля.

    Пробка на Крымском мосту

    На Крымском мосту образовалась пробка из-за сбитой ПВО ракеты.

    — В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

    breakingmash / T.me

    Очередь из машин выстроилась как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани. Время ожидания в обе стороны составляло до трех часов.

    Переговоры России и Турции

    Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Основные темы:

    • возвращение главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев;
    • деструктивность курса на продолжение поставки военной техники Киеву;
    • вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

    Мария Захарова: Запорожская АЭС в опасности

    Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина приступила «к плану по собственному спасению». По ее словам, Киев планирует планомерно наносить ущерб Запорожской АЭС.

    — Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса, — заявила Захарова.

    В Брянской области из-за ракеты разрушена

    пилорама

    В Брянской области из-за падения ракеты полностью разрушена пилорама. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

    — Сегодня силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — написал он в телеграме.

    9 июля над Россией были сбиты несколько ракет
    9 июля над Россией были сбиты несколько ракетФото: Олег Федоров / CHITA.RU

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