На Крымском мосту образовалась пробка из-за ракеты: новости СВО за 9 июля

9 июля над Россией были сбиты несколько ракет

9 июля над Россией были сбиты несколько ракет Фото: Олег Федоров / CHITA.RU

Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 9 июля.

— В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Очередь из машин выстроилась как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани. Время ожидания в обе стороны составляло до трех часов.



Переговоры России и Турции

Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Основные темы:

возвращение главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев;

деструктивность курса на продолжение поставки военной техники Киеву;

вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

Мария Захарова: Запорожская АЭС в опасности

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина приступила «к плану по собственному спасению». По ее словам, Киев планирует планомерно наносить ущерб Запорожской АЭС.



— Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса, — заявила Захарова.

