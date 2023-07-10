В норвежском отеле убили беженку с Украины

В норвежском городе Берген убили 30-летнюю беженку с Украины. Об этом стало известно 10 июля из публикации издания Nettavisen со ссылкой на полицию.



«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», — сказано в публикации.

Пострадавшую обнаружили в тяжелом состоянии сотрудники отеля в номере. Скончалась женщина уже в больнице. Это произошло в прошедший вторник, 4 июля. «Женщина была объявлена мертвой почти через 90 минут после того, как в полицию поступило сообщение о том, что женщина получила тяжелые ранения», — говорится в публикации.