    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    В норвежском отеле убили беженку с Украины

    3462
    2 комментария

    В норвежском городе Берген убили 30-летнюю беженку с Украины. Об этом стало известно 10 июля из публикации издания Nettavisen со ссылкой на полицию.

    «Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», — сказано в публикации.

    Пострадавшую обнаружили в тяжелом состоянии сотрудники отеля в номере. Скончалась женщина уже в больнице. Это произошло в прошедший вторник, 4 июля. «Женщина была объявлена мертвой почти через 90 минут после того, как в полицию поступило сообщение о том, что женщина получила тяжелые ранения», — говорится в публикации.

    Как пишет норвежское издание, по подозрению в совершении убийства задержали уроженца Азербайджана — у него совместный ребенок с погибшей. Ему тоже около 30 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Норвегия
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close