Опять не застегивается! Как правильно собирать чемодан в отпуск

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Какие документы и медикаменты взять в поездку? Что может пригодиться из полезных мелочей? Как выбрать самую нужную одежду? И самое главное: как уместить все вещи в чемодан? Подробная инструкция от коллег из The Girl и Maxim. Что точно нужно взять с собой

Документы Разумеется, в первую очередь нужно положить в папку паспорт гражданина РФ и загранпаспорт. Для посещения некоторых стран (например, Казахстана) заграничный паспорт не требуется, но обстоятельства могут сложиться так, что вы решите переместиться еще раз.



Не забудьте сертификаты о прививках, свидетельства о рождении и заключении брака, военный билет, выписку с банковского счета, документы о полученном образовании, ИНН. Для каждой страны список может быть разным, рекомендуем уточнять его на сайте посольства.



Перед выездом убедитесь, что оплачены все штрафы и коммунальные услуги. Судебные приставы оперативно передают информацию в пограничную службу — должников из страны не выпускают, проскочить незамеченным не выйдет. На всякий случай стоит пробить свою фамилию в базе должников на официальном сайте ФССП. Лишним это точно не будет.



Деньги и банковские карты Если собираетесь в другую страну, обязательно озаботьтесь снятием наличных, лучше всего в валюте того государства, куда едете. Имейте в виду, что список стран, где принимают карты «Мир», сейчас стремительно сокращается. Лучше уточняйте информацию в местных чатах.

Электронные устройства Нет смысла везти с собой что-то объемнее ноутбука. Поэтому лучше ограничиться таким набором:

наушники;

смарт-часы;

смартфон (или несколько, если вам так надо);

ноутбук;

фен;

плойка;

компактные отпариватели;

электрические зубные щетки.

Важно учесть, что в других странах могут быть отличные от российских розетки. Лучше заранее выяснить этот вопрос и купить переходники, чтобы по прибытии сразу поставить на зарядку устройства.

Туалетные принадлежности Положите в отдельный контейнер антисептик, дезодорант, шампунь, небольшое полотенце, базовую косметику. Если планируете провозить эти предметы в ручной клади, жидкости должны быть разлиты в емкости менее 100 мл каждая.

Кстати, для этой цели специально продаются бутылочки объемом 95 мл . Возможно, есть смысл закупить такую тару.



Другие полезные предметы Подумайте, не стоит ли дополнить багаж следующими вещами:

мультитул;

зонт;

кружка и ложка;

маникюрный набор;

швейный набор;

набор для сна (маска, надувная подушка для шеи, беруши);

блокнот и шариковая ручка (если нужно что-то записать, а устройства разрядились).





Медикаменты Компактная аптечка позволит сэкономить много денег, если вдруг в пути случился форс-мажор. Обязательно включите в ее состав:

пластыри;

антисептик;

йод и зеленка в форме фломастеров;

капли для носа;

спрей для горла;

средства от несварения желудка (например, активированный уголь);

обезболивающие;

жаропонижающие.

В каждой стране свой список медикаментов, разрешенных для ввоза. Где-то привычные нам лекарства могут быть запрещены, а сильнодействующие препараты, которые нельзя купить в России без рецепта, напротив, свободно отпускают в аптеках. Изучите информацию на сайте посольства или консульства, чтобы не возникло лишних вопросов на таможне после приземления.

Также рекомендуем внимательно изучить список разрешенных к провозу вещей на сайте авиакомпании, билет которой вы приобрели. Уточните, какой предельно допустимый вес у багажа и ручной клади. И не сдавайте в багаж документы, обязательно держите их при себе: они могут потребоваться при контроле.

Как компактно сложить вещи в чемодан

Шаг первый: определитесь с необходимым минимумом Мужчине обычно не составляет труда выделить самые нужные вещи, а вот женщинам с этим сложнее. Не так уж просто представить одну-две недели жизни без любимого геля для умывания и увлажняющего лосьона.

Советуем поступить так: разложите на кровати или на полу все вещи, которыми вы пользуетесь ежедневно: уходовые средства, косметику, витамины, медикаменты. Так вы визуально сможете понять «масштабы» и в процессе сортировки отказаться от лишнего. Берите только то, чем вы точно будете пользоваться каждый день.

Шаг второй: подумайте, что вам точно нужно из одежды Разумеется, внимательно изучите погоду в месте, куда отправляетесь. Если едете в жаркую страну, не забудьте легкую закрытую одежду. А если вам предстоит поход в горы или леса, подумайте, какую обувь взять лучше и какие вещи защитят вас от клещей.



Основной набор самого необходимого может выглядеть так:



нижнее белье и носки по количеству дней отпуска;

две-три футболки или майки;

джинсы, брюки или шорты, худи или толстовка (если едете туда, где всегда жарко, можно не брать);

тонкая хлопковая или льняная рубашка — если едете в очень жаркие страны;

одежда для сна;

пляжная одежда, купальник (лучше два, на смену) и обувь для пляжа — если собираетесь купаться и загорать;



сандалии, вьетнамки, кеды или любая другая удобная обувь для прогулок по городу;

обувь «на выход» — если планируете культурный отдых (походы в театры или рестораны);



головной убор;

сумка или рюкзак;

солнцезащитные очки.

Шаг третий: сложите ручную кладь В ручную кладь лучше всего упаковать деньги, карты, документы, влажные салфетки и технику. Всё остальное можно смело положить в чемодан, чтобы не нагружать себя лишними вещами.

Шаг четвертый: соберите чемодан

А теперь начинается самое сложное… Все вещи нужно компактно упаковать. Для этого используйте лайфхак: скрутите одежду в валики. Просто кладите несколько тонких вещей друг на друга и скручивайте, а затем плотно уложите рядом друг с другом. Еще на помощь придут органайзеры для чемодана и вакуумные пакеты.



Также рекомендуем следовать правилу очередности. На дно кладите обувь в мешочках, дальше — тяжелую одежду в валиках (джинсы, худи и так далее). В середину чемодана кладите всё хрупкое и бьющееся, а сверху — снова валики, только теперь уже легкие: из футболок, рубашек и маек.