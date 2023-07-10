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    Опять не застегивается! Как правильно собирать чемодан в отпуск

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    Какие документы и медикаменты взять в поездку? Что может пригодиться из полезных мелочей? Как выбрать самую нужную одежду? И самое главное: как уместить все вещи в чемодан? Подробная инструкция от коллег из The Girl и Maxim.

    Что точно нужно взять с собой

    Документы

    Разумеется, в первую очередь нужно положить в папку паспорт гражданина РФ и загранпаспорт. Для посещения некоторых стран (например, Казахстана) заграничный паспорт не требуется, но обстоятельства могут сложиться так, что вы решите переместиться еще раз.

    Не забудьте сертификаты о прививках, свидетельства о рождении и заключении брака, военный билет, выписку с банковского счета, документы о полученном образовании, ИНН. Для каждой страны список может быть разным, рекомендуем уточнять его на сайте посольства.

    Перед выездом убедитесь, что оплачены все штрафы и коммунальные услуги. Судебные приставы оперативно передают информацию в пограничную службу — должников из страны не выпускают, проскочить незамеченным не выйдет. На всякий случай стоит пробить свою фамилию в базе должников на официальном сайте ФССП. Лишним это точно не будет.


    Деньги и банковские карты

    Если собираетесь в другую страну, обязательно озаботьтесь снятием наличных, лучше всего в валюте того государства, куда едете. Имейте в виду, что список стран, где принимают карты «Мир», сейчас стремительно сокращается. Лучше уточняйте информацию в местных чатах.


    Электронные устройства

    Нет смысла везти с собой что-то объемнее ноутбука. Поэтому лучше ограничиться таким набором:

    • наушники;
    • смарт-часы;
    • смартфон (или несколько, если вам так надо);
    • ноутбук;
    • фен;
    • плойка;
    • компактные отпариватели;
    • электрические зубные щетки.

    Важно учесть, что в других странах могут быть отличные от российских розетки. Лучше заранее выяснить этот вопрос и купить переходники, чтобы по прибытии сразу поставить на зарядку устройства.


    Туалетные принадлежности

    Положите в отдельный контейнер антисептик, дезодорант, шампунь, небольшое полотенце, базовую косметику. Если планируете провозить эти предметы в ручной клади, жидкости должны быть разлиты в емкости менее 100 мл каждая.

    Кстати, для этой цели специально продаются бутылочки объемом 95 мл. Возможно, есть смысл закупить такую тару.


    Другие полезные предметы

    Подумайте, не стоит ли дополнить багаж следующими вещами:

    • мультитул;
    • зонт;
    • кружка и ложка;
    • маникюрный набор;
    • швейный набор;
    • набор для сна (маска, надувная подушка для шеи, беруши);
    • блокнот и шариковая ручка (если нужно что-то записать, а устройства разрядились).



    Медикаменты

    Компактная аптечка позволит сэкономить много денег, если вдруг в пути случился форс-мажор. Обязательно включите в ее состав:

    • пластыри;
    • антисептик;
    • йод и зеленка в форме фломастеров;
    • капли для носа;
    • спрей для горла;
    • средства от несварения желудка (например, активированный уголь);
    • обезболивающие;
    • жаропонижающие.

    В каждой стране свой список медикаментов, разрешенных для ввоза. Где-то привычные нам лекарства могут быть запрещены, а сильнодействующие препараты, которые нельзя купить в России без рецепта, напротив, свободно отпускают в аптеках. Изучите информацию на сайте посольства или консульства, чтобы не возникло лишних вопросов на таможне после приземления.

    Также рекомендуем внимательно изучить список разрешенных к провозу вещей на сайте авиакомпании, билет которой вы приобрели. Уточните, какой предельно допустимый вес у багажа и ручной клади. И не сдавайте в багаж документы, обязательно держите их при себе: они могут потребоваться при контроле.

    Как компактно сложить вещи в чемодан

    Шаг первый: определитесь с необходимым минимумом

    Мужчине обычно не составляет труда выделить самые нужные вещи, а вот женщинам с этим сложнее. Не так уж просто представить одну-две недели жизни без любимого геля для умывания и увлажняющего лосьона.

    Советуем поступить так: разложите на кровати или на полу все вещи, которыми вы пользуетесь ежедневно: уходовые средства, косметику, витамины, медикаменты. Так вы визуально сможете понять «масштабы» и в процессе сортировки отказаться от лишнего. Берите только то, чем вы точно будете пользоваться каждый день.


    Шаг второй: подумайте, что вам точно нужно из одежды

    Разумеется, внимательно изучите погоду в месте, куда отправляетесь. Если едете в жаркую страну, не забудьте легкую закрытую одежду. А если вам предстоит поход в горы или леса, подумайте, какую обувь взять лучше и какие вещи защитят вас от клещей.

    Основной набор самого необходимого может выглядеть так:

    • нижнее белье и носки по количеству дней отпуска;
    • две-три футболки или майки;
    • джинсы, брюки или шорты, худи или толстовка (если едете туда, где всегда жарко, можно не брать);
    • тонкая хлопковая или льняная рубашка — если едете в очень жаркие страны;
    • одежда для сна;
    • пляжная одежда, купальник (лучше два, на смену) и обувь для пляжа — если собираетесь купаться и загорать;
    • сандалии, вьетнамки, кеды или любая другая удобная обувь для прогулок по городу;
    • обувь «на выход» — если планируете культурный отдых (походы в театры или рестораны);
    • головной убор;
    • сумка или рюкзак;
    • солнцезащитные очки.


    Шаг третий: сложите ручную кладь

    В ручную кладь лучше всего упаковать деньги, карты, документы, влажные салфетки и технику. Всё остальное можно смело положить в чемодан, чтобы не нагружать себя лишними вещами.


    Шаг четвертый: соберите чемодан

    А теперь начинается самое сложное… Все вещи нужно компактно упаковать. Для этого используйте лайфхак: скрутите одежду в валики. Просто кладите несколько тонких вещей друг на друга и скручивайте, а затем плотно уложите рядом друг с другом. Еще на помощь придут органайзеры для чемодана и вакуумные пакеты.

    Также рекомендуем следовать правилу очередности. На дно кладите обувь в мешочках, дальше — тяжелую одежду в валиках (джинсы, худи и так далее). В середину чемодана кладите всё хрупкое и бьющееся, а сверху — снова валики, только теперь уже легкие: из футболок, рубашек и маек.

    Фото: Adobe Stock

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