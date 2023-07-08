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    Росалкогольрегулирование и Минфин продолжат блюсти мораторий на внеплановые проверки алкогольного бизнеса

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    Министерство финансов и Росалкогольрегулирование продолжат исполнять мораторий на внеплановые проверки бизнеса, связанного с производством и оборотом алкогольной продукции. Так пресс-служба Минфина 8 июля прокомментировала предложение по снятию моратория. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

    «Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений президента Российской Федерации В. В. Путина и председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина о введении моратория на внеплановые проверки», — говорится на сайте министерства.

    Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что в сфере производства и оборота алкогольной продукции госконтроль в условиях моратория РАР будет осуществлять «на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений». Это, по мнению Минфина, позволит лишний раз не нагружать бизнес и оптимально контролировать качество продукции.

    Ранее Росалкогольрегулирование поддержало снятие моратория после обращения депутатов из-за массовых отравлений алкоголем, в том числе с летальным исходом, в ряде российских регионов.

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