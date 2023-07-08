Росалкогольрегулирование и Минфин продолжат блюсти мораторий на внеплановые проверки алкогольного бизнеса

Министерство финансов и Росалкогольрегулирование продолжат исполнять мораторий на внеплановые проверки бизнеса, связанного с производством и оборотом алкогольной продукции. Так пресс-служба Минфина 8 июля прокомментировала предложение по снятию моратория. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.



«Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений президента Российской Федерации В. В. Путина и председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина о введении моратория на внеплановые проверки», — говорится на сайте министерства.