Росалкогольрегулирование и Минфин продолжат блюсти мораторий на внеплановые проверки алкогольного бизнеса

Министерство финансов и Росалкогольрегулирование продолжат исполнять мораторий на внеплановые проверки бизнеса, связанного с производством и оборотом алкогольной продукции. Так пресс-служба Минфина 8 июля прокомментировала предложение по снятию моратория. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.
«Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений президента Российской Федерации
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что в сфере производства и оборота алкогольной продукции госконтроль в условиях моратория РАР будет осуществлять «на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений». Это, по мнению Минфина, позволит лишний раз не нагружать бизнес и оптимально контролировать качество продукции.
Ранее Росалкогольрегулирование поддержало снятие моратория после обращения депутатов из-за массовых отравлений алкоголем, в том числе с летальным исходом, в ряде российских регионов.