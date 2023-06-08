В регионах хоронят первых умерших. Спирт для «Мистера Сидра» украли в самарской полиции

«Фонтанка.ру»

В регионах хоронят первых умерших от «Мистера Сидра». Вместо этанола в нем обнаружили метанол и этилбутират — очень опасные для организма человека.

Контрафакт, по версии следствия, был украден со склада МВД в Самаре. По сообщению ведомства, спиртосодержащий продукт хранился там с 2012 года. Преступникам помогал сержант полиции — он и предполагаемые воры задержаны. Должностей лишились двое высокопоставленных полицейских самарского главка.



— В сидр вообще не добавляют спирт, но в этот вместо естественного брожения добавлялся контрафактный спирт, потому что закупки легального для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством, — рассказал Павел Шапкин, председатель национального союза защиты прав потребителей.

Смертельной отрава стала для жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и Удмуртии. По официальным данным, общее число жертв в России превысило 30 человек. Люди списывали первые симптомы на возраст или обычное отравление:



— Тошнота была. Списали всё это на возраст, давление, возможно, и так далее. Значения такого прямо сразу не придали, что могло быть отравление. Магазин возле дома находится, — рассказала Дарья Жуковская, родственница одной из умерших.

По всей России сидром отравились уже больше ста человек. Среди них — пять подростков и одна беременная.



— Потерпевшие накануне потребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр». Также установлено, что во время последних закупок на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество, — рассказал Алексей Рыжов, официальный представитель УМВД по Ульяновской области.

