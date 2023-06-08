В регионах хоронят первых умерших. Спирт для «Мистера Сидра» украли в самарской полиции

«Фонтанка.ру»
В регионах хоронят первых умерших от «Мистера Сидра». Вместо этанола в нем обнаружили метанол и этилбутират — очень опасные для организма человека.
Контрафакт, по версии следствия, был украден со склада МВД в Самаре. По сообщению ведомства, спиртосодержащий продукт хранился там с 2012 года. Преступникам помогал сержант полиции — он и предполагаемые воры задержаны. Должностей лишились двое высокопоставленных полицейских самарского главка.
— В сидр вообще не добавляют спирт, но в этот вместо естественного брожения добавлялся контрафактный спирт, потому что закупки легального для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством, — рассказал Павел Шапкин, председатель национального союза защиты прав потребителей.
Смертельной отрава стала для жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и Удмуртии. По официальным данным, общее число жертв в России превысило 30 человек. Люди списывали первые симптомы на возраст или обычное отравление:
— Тошнота была. Списали всё это на возраст, давление, возможно, и так далее. Значения такого прямо сразу не придали, что могло быть отравление. Магазин возле дома находится, — рассказала Дарья Жуковская, родственница одной из умерших.
По всей России сидром отравились уже больше ста человек. Среди них — пять подростков и одна беременная.
— Потерпевшие накануне потребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр». Также установлено, что во время последних закупок на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество, — рассказал Алексей Рыжов, официальный представитель УМВД по Ульяновской области.
Количество пострадавших постоянно растет, а «Мистер Сидр» нашли уже в 11 регионах России. Роспотребнадзор просит присмотреться к полкам в магазинах: вдруг там продают смертоносный напиток. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, расследует следком РФ. Производителя «яда» из Самары уже арестовали на два месяца, но грозит ему больше — около