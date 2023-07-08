Росалкогольрегулирование поддержало отмену моратория на внеплановые проверки алкобизнеса после массовых отравлений

Росалкогольрегулирование поддержало предложение возобновить внеплановые проверки компаний, работающих в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы РАР Игоря Алешина, который рассмотрел обращение главы фракции «Справедливой России — За правду!» в Госдуме Сергея Миронова в адрес Минэкономразвития.



Ведомство ответило, что поддерживает возврат контрольных мероприятий, и внеплановых проверок в том числе, в отношении компаний, которые работают в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.