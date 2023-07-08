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    Росалкогольрегулирование поддержало отмену моратория на внеплановые проверки алкобизнеса после массовых отравлений

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    Росалкогольрегулирование поддержало предложение возобновить внеплановые проверки компаний, работающих в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы РАР Игоря Алешина, который рассмотрел обращение главы фракции «Справедливой России — За правду!» в Госдуме Сергея Миронова в адрес Минэкономразвития.

    Ведомство ответило, что поддерживает возврат контрольных мероприятий, и внеплановых проверок в том числе, в отношении компаний, которые работают в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

    Мораторий на проверки алкогольного бизнеса ввели весной 2022 года. В июне в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком «Мистер Сидр», а для жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и Удмуртии употребление закончилось летально. В общей сложности погибли более 30 человек. После этого депутаты подготовили обращение с предложением вернуть внеплановые проверки.

    Росалкогольрегулирование не поддержало другое предложение: ввести в России госмонополию на производство и оборот этилового спирта. В качестве причины ведомство указало, что это потребовало бы серьезных затрат бюджета на выкуп акций производителей алкоголя.

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