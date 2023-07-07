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    Песков — о Финляндии: надеемся, что «ослепление русофобией» пройдет

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    Улучшение отношений с Финляндией возможно после того, как там пройдет «ослепление русофобией». Такое заявление днем 7 июля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.

    «Не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии. Его избирал народ, который, кстати, нам очень близок. Нас объединяет доброе прошлое, и надеемся, что будет и доброе будущее, после того как пройдет ослепление русофобией», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Финляндии (цитата по «Коммерсантъ»).

    Саули Ниинистё накануне заявил, что финские компании, работавшие в России, ушли. Однако никаких результатов это не дало.

    Песков высказал мнение о том, что российские компании не захотят возвращения ушедших зарубежных предприятий. «Они приветствуют уход зарубежных компаний и вполне комфортно себя чувствуют в новом бизнесе»,— добавил представитель Кремля.

    Напомним, что накануне Финляндия заявила о бессрочном ограничении на въезд и выдачу виз для россиян. Российский МИД также 6 июля объявил об отзыве согласия на работу генерального консульства Суоми в Петербурге.

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