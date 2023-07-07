Песков — о Финляндии: надеемся, что «ослепление русофобией» пройдет

Улучшение отношений с Финляндией возможно после того, как там пройдет «ослепление русофобией». Такое заявление днем 7 июля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.



«Не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии. Его избирал народ, который, кстати, нам очень близок. Нас объединяет доброе прошлое, и надеемся, что будет и доброе будущее, после того как пройдет ослепление русофобией», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Финляндии (цитата по «Коммерсантъ»).

