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    Финны решили бессрочно ограничить въезд и выдачу виз россиянам

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    Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу виз, сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на решение.

    Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан РФ в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, — говорится в пояснении на сайте кабинета министров Суоми. — Принципиальная цель правительства заключается в том, чтобы въезд и транзит граждан Российской Федерации не наносили ущерба международным отношениям Финляндии.

    Как писала «Фонтанка», Россия в ответ на «конфронтационные действия Хельсинки» уже объявила, что отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. А девять сотрудников финской дипмиссии объявлены persona non grata в России.

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