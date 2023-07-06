Финны решили бессрочно ограничить въезд и выдачу виз россиянам

Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу виз, сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на решение.
Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан РФ в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, — говорится в пояснении на сайте кабинета министров Суоми. — Принципиальная цель правительства заключается в том, чтобы въезд и транзит граждан Российской Федерации не наносили ущерба международным отношениям Финляндии.
Как писала «Фонтанка», Россия в ответ на «конфронтационные действия Хельсинки» уже объявила, что отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. А девять сотрудников финской дипмиссии объявлены persona non grata в России.