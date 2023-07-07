«Два летних месяца испорчены». Петербуржцы отстаивают в очередях места в первые классы

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Смольный в этом году отчитался о строительстве рекордного количества школ. С первого сентября в городе заработают 12 новых учреждений. Однако их недостаточно, чтобы разгрузить районы с новой застройкой. Доказательство этому — первые дни работы конфликтных комиссий, куда обращаются родители первоклассников, не зачисленных в школы по прописке. Отказы идут сотнями. У районных администраций есть пара месяцев, чтобы решить, что делать: открывать дополнительные классы, там, где есть возможность, или отправлять детей учиться подальше от дома.



Приморский район В Приморском районе традиционно складывается самая жёсткая ситуация по зачислению детей в первые классы. В этом году родители, получившие отказ в записи в школу по прописке, начали занимать очереди у конфликтной комиссии с полуночи. По закону при приеме в первый класс детей нельзя тестировать или отбирать по каким-либо достижениям. Поэтому процедура отбора покрыта пеленой таинственности, единственное, на что надеются родители, — повезёт тем, кто первым занял очередь.

Ещё до начала работы комиссии в очереди стояли 200 человек. Им отказали в приеме в первые классы из 253, 575, 617 и 634-й школ. Чтобы соблюдать порядок, петербуржцы создали телеграм-канал, где ведут учет записавшихся на прием. К обеду в списке значилось 600 фамилий. В РОНО родителям честно сказали, что ожидают как минимум тысячу человек.

читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В администрации Приморского района уточнили, что с державшими место родителями в очереди вступили в контакт в четыре утра. Благодаря стараниям чиновников конфликтная комиссия заработала на час раньше, для ожидающих вынесли стулья и воду, также им предоставляли возможность сходить в туалет. Для проголодавшихся ближайшая булочная специально открылась в семь утра. Позже подачу заявлений организовали онлайн.



Не все петербуржцы смогли получить, какие-либо сигналы из школ. Людмила подавала заявление в 595-ю школу через «Госуслуги», но оно так и не дошло до адресата. «Наше заявление до сих пор висит в статусе «получено ведомством», хотя уже должен был бы прийти либо отказ, либо приглашение. Когда звонили в школу, нам там ответили, что нашего заявления они не получали», — отметила она.

Поделиться Поделиться





Особняком в Приморском районе стоит 777-я инженерно-технологическая школа. Родители ежегодно борются за право попасть в неё, доходило даже до предложений по селекции. Учреждение подчиняется не районной администрации, а комитету по образованию. Заявления в конфликтную комиссию по нему принимаются только в электронном виде. Родители не попавших в школу первоклассников также создали чат в «Телеграме», сейчас в нём более 100 человек. По телефону представители администрации школы заявили родителям, что готовят 300 отказов. При этом соседние школы в микрорайоне переполнены.

Поделиться Поделиться





«По-моему, пора прописку как факт относить к льготной категории! А то получается, что все приезжают в школу на машинах, а дети в пешей доступности и с пропиской должны биться за место под солнцем! Сначала должны попадать в школу по прописке, потом льготники (пущай приезжают), ну и все остальные желающие. А то, что с садами, что со школами — все ездят туда-сюда», — предложила одна из участниц чата.



Калининский район Родители в Калининском районе забеспокоились 30 июня. В последний день первого этапа записи в школы многим так и не пришло приглашение. Отказы из школ 220 и 100 посыпались с 3 июля.

«4 июля лично я подошла к дверям конфликтной комиссии к 9:20, увидела огромнейшую толпу людей у дверей здания, кто-то стоял с 6 утра с грудничками, кто-то просто приехал раньше и ждал назначенного часа, к тому времени я была 64-й в этом хаосе. По итогу к 10 часам утра было порядка 100 родителей отказников. И это только первый день и первая волна родителей», — отметила Дарья.

читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Родители из 220-й и 100-й школ объединились и написали коллективную жалобу. Документы отправили губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Ирине Потехиной. Родители требуют организовать места в первых классах, указывают на то, что это можно сделать с помощью перевода других учеников на вторую смену.

«Наши дети живут у школы и приписаны к ней, у нас нет возможности возить их на другой конец города, особенно тем, у кого по двое и трое детей. Лично мне, как и многим, даже садик не дали, мы живем рядом и должны возить детей в разные уголки нашего района, но это бред! Теперь и школу нашим детям давать не хотят! Почему мы должны страдать?!» — возмущается Дарья.



В администрации Калининского района уточнили, что наполняемость 100-й школы составляет 120%, а 220-й — 158%. С сентября эти учреждения будут реорганизованы в одно. В нём планируется открыть 7 первых классов. В 100-ю школу подано 309 заявлений, на данный момент зачислено 133 ребенка. 220-я школа приняла 165 заявлений, зачислено 99 детей. «Работа по приему заявлений в конфликтную комиссию организована таким образом, чтобы сократить ожидание в очереди. Калининский район является одним из густо населенных районов. При этом более 100 заявлений конфликтной комиссией было принято в течение 1 часа 30 минут, что говорит об эффективной организации работы», — уточнили в пресс-службе администрации. Там добавили, что сейчас в районе идет строительство общеобразовательных школ на 1 375 и 1 125 мест. Кроме того, рассматривается возможность строительства ещё одной школы на 900 мест, но пока предполагаемый участок под неё зарезервирован под спортивный объект.

Фрунзенский и Невский районы Во Фрунзенском районе проблема возникла в 365-й школе. Кириллу пришел отказ с «Госуслуг». На прием в конфликтную комиссию он записался на 7 июля. «Далее в течение месяца будут решать вопрос. Других школ пока не предлагали. Ситуация патовая — два оставшихся летних месяца испорчены напрочь. Ребёнок прописан с самого рождения, школа в шаговой доступности, возить его возможности нет», — написал петербуржец.

На горячей линии школы отметили, что сформировано три первых класса почти по 40 человек в каждом, при этом «отсев очень большой». «Поступило 171 заявление, зачислены 57 человек, плюс 40 детей из дошкольного отделения. Каждый вопрос будем рассматривать индивидуально. Будут предложены учебные заведения в микрорайоне. Без школы никто не останется», — заверили в пресс-службе администрации Фрунзенского района.



На сайте администрации Фрунзенского района сформирован график приема в конфликтную комиссию. Исходя из него, ежедневно будут приниматься заявления от 50 человек. Сейчас в списках более 200 человек. По данным администрации, 26 школ района после первого этапа записи в первые классы закончили прием детей, а в 20 учреждениях ещё есть места.



В Невском районе Кристине пришел отказ из 334-й и 337-й школ. Она позвонила в конфликтную комиссию и оказалась 188-й в очереди. Там же ей пообещали решить проблему к 5 сентября.

«По телефону в комиссии сказали: приезжать нет смысла, — отметила Кристина. — Отправляла заявление по электронной почте. Знакомые ездили — сказали, что очередей нет. Но заявлений шквал, отказов очень много! Это на самом деле проблема, и как ее решать — никто не знает».



По данным Смольного, к началу учебного года в Петербурге появятся 12 новых школ. В комитете по образованию добавили, что к 1 сентября откроют более 2 300 первых классов, это на сто классов больше, чем открыто сейчас.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

