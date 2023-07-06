Работали с родителями с четырех утра. В администрации Приморского района прокомментировали очередь в первый класс

Конфликтная комиссия в Приморском районе, где родители ночь отстояли очередь ради места для ребёнка в первом классе, начала работать на час раньше. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации.



«С 4:00 утра была организована работа с родителями. Родителям были предложена вода, стулья, возможность посещения туалета. С 7:00 по предварительной договоренности открылась булочная в шаговой доступности. За первые полчаса принято 50 заявлений. Важно отметить, что прием документов осуществляется также по электронной почте konfkom@tuprim.gov.spb.ru», — добавили там.

