В очереди в первый класс в Приморском районе уже больше 600 человек. Подключилась прокуратура

Прокурор Виктория Дмитренко встретилась с родителями, которым пришел отказ в зачислении в первые классы в школы Приморского района. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 6 июля.



Чтобы разобраться с ситуацией, родители обратились в конфликтную комиссию, где им должны предложить альтернативные места. Некоторые простояли в очереди всю ночь. К полудню в списке ожидающих больше 600 человек. После вмешательства прокуратуры администрация района разрешила подавать заявления в конфликтную комиссию онлайн.

