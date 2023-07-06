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    В очереди в первый класс в Приморском районе уже больше 600 человек. Подключилась прокуратура

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    Прокурор Виктория Дмитренко встретилась с родителями, которым пришел отказ в зачислении в первые классы в школы Приморского района. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 6 июля.

    Чтобы разобраться с ситуацией, родители обратились в конфликтную комиссию, где им должны предложить альтернативные места. Некоторые простояли в очереди всю ночь. К полудню в списке ожидающих больше 600 человек. После вмешательства прокуратуры администрация района разрешила подавать заявления в конфликтную комиссию онлайн.

    Сегодня стартовал второй этап приема в первые классы. Родители могут подать заявления в школы, где остались свободные места. Конфликтные комиссии решают ситуации, когда ребенка не зачислили в школу по прописке.

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