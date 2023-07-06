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    Умер один из заразившихся менингококком сотрудников Ozon в Екатеринбурге

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    Скончался один из сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заразившихся менингококковой инфекцией. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

    «Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — сказал собеседник агентства.

    Как пишет E1.RU, вспышка менингококковой инфекции произошла в распределительном центре Ozon в Кольцово. По официальным данным, заболели семь человек.

    В пресс-службе Ozon изданию рассказали, что склад продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора. В распределительном центре введены меры безопасности: масочный режим, регулярные медосмотры, измерение температуры на входе. Людей с признаками простуды на склад не допускают.

    «Все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь», — сообщили в компании.

    В компании подчеркнули, что получать заказы через Ozon безопасно. Роспотребнадзор также сообщал, что заразиться через посылки невозможно. Менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии. Возбудитель стойкостью не отличается, на поверхностях он быстро погибает.

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    МенингитМенингококкМенингококковая инфекцияОзонЕкатеринбург
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