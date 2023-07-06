Умер один из заразившихся менингококком сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Скончался один из сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заразившихся менингококковой инфекцией. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.



«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — сказал собеседник агентства.



Как пишет E1.RU, вспышка менингококковой инфекции произошла в распределительном центре Ozon в Кольцово. По официальным данным, заболели семь человек.

В пресс-службе Ozon изданию рассказали, что склад продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора. В распределительном центре введены меры безопасности: масочный режим, регулярные медосмотры, измерение температуры на входе. Людей с признаками простуды на склад не допускают.