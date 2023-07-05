Роспотребнадзор: Риска заразиться менингокковой инфекцией через посылки с маркетплейсов нет

Заразиться менингококковой инфекцией через посылки с маркетплейсов невозможно. Об этом 5 июля сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале, прокомментировав вспышку менингита в распределительном центре компании Ozon в Екатеринбурге, где зарегистрировали семь случаев заболевания.



В ведомстве поспешили успокоить, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, и риск заражения при получении посылок отсутствует.

