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    Роспотребнадзор: Риска заразиться менингокковой инфекцией через посылки с маркетплейсов нет

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    3 комментария

    Заразиться менингококковой инфекцией через посылки с маркетплейсов невозможно. Об этом 5 июля сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале, прокомментировав вспышку менингита в распределительном центре компании Ozon в Екатеринбурге, где зарегистрировали семь случаев заболевания.

    В ведомстве поспешили успокоить, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, и риск заражения при получении посылок отсутствует.

    В компании OZON порталу E1.RU сообщили, что заразились опасной инфекцией подрядчики на складе в Кольцово. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. Для всех сотрудников склада проводится вакцинация, введен масочный режим, обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, воздух обеззараживается.

    «Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и соблюдаем все предписания надзорного органа», — добавили в пресс-службе OZON.

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    Комментарии 3

    Гость05 Июл 2023 в 21:24
    они там вроде ща последние полгода оспу находили и даже чуму. ох и дурят нас ....
    +0−0
    ProstoZloy05 Июл 2023 в 20:50
    Пока не установлен источник инфекции, говорить о безопасности посылок, по крайней мере, преждевременно.
    +0−0
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