Роспотребнадзор: Риска заразиться менингокковой инфекцией через посылки с маркетплейсов нет

Заразиться менингококковой инфекцией через посылки с маркетплейсов невозможно. Об этом 5 июля сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале, прокомментировав вспышку менингита в распределительном центре компании Ozon в Екатеринбурге, где зарегистрировали семь случаев заболевания.
В ведомстве поспешили успокоить, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, и риск заражения при получении посылок отсутствует.
В компании OZON порталу E1.RU сообщили, что заразились опасной инфекцией подрядчики на складе в Кольцово. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. Для всех сотрудников склада проводится вакцинация, введен масочный режим, обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, воздух обеззараживается.
«Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и соблюдаем все предписания надзорного органа», — добавили в пресс-службе OZON.