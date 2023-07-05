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    Возбужденный гражданин «станцевал контемп» на Уточкина и расколотил чужую машину

    1988
    6 комментариев

    Мужчина с признаками наркотического опьянения попал в объектив камеры смартфона прохожих на улице Уточкина в Приморском районе Петербурга. Персонаж привлек внимание странными движениями, похожими на плохо поставленный танец контемпорари. В процессе танцор оторвал боковое зеркало у припаркованного Hyundai Getz, а затем швырнул его в стекло. Видео 5 июля опубликовано в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

    «Дорожный инспектор»

    Граждане сообщили о странном человеке в полицию. Нарушителя задержали инспекторы ДПС. 29-летний мужчина в итоге стал фигурантом уголовного дела о порче чужого имущества. Владельца пострадавшей машины просят обратиться в полицию для написания заявления.

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    Приморский районДПС
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    Комментарии 6

    Гость05 Июл 2023 в 12:37
    В этом дворе на Уточкина какой-то притон наркоманов, наверное - подобных существ там стало очень много - намёк полиции обратить туда самое пристальное внимание
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:24
    Русские народные танцы в современной интерпретации? 😁
    Кстати, а где дежурный игрок лиги ставок? Персонаж даже одеждой намекает на цвет... 🙄
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:24
    Такие гости нам нужны
    +1−0
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