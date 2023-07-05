Возбужденный гражданин «станцевал контемп» на Уточкина и расколотил чужую машину

Мужчина с признаками наркотического опьянения попал в объектив камеры смартфона прохожих на улице Уточкина в Приморском районе Петербурга. Персонаж привлек внимание странными движениями, похожими на плохо поставленный танец контемпорари. В процессе танцор оторвал боковое зеркало у припаркованного Hyundai Getz, а затем швырнул его в стекло. Видео 5 июля опубликовано в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
Граждане сообщили о странном человеке в полицию. Нарушителя задержали инспекторы ДПС. 29-летний мужчина в итоге стал фигурантом уголовного дела о порче чужого имущества. Владельца пострадавшей машины просят обратиться в полицию для написания заявления.