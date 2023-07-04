Избитая в Грозном Милашина заявила, что ещё поедет в Чечню

Журналистка Елена Милашина, на которую вместе с адвокатом Александром Немовым напали в Грозном, рассказала, что не собирается отказываться от поездок в Чечню. Её комментарий опубликовали в канале «Команды против пыток»*.
«Поеду, конечно. Только теперь я воспользуюсь отзывчивым предложением уполномоченного по правам человека в Чечне. Он сказал: «Почему же вы мне не позвонили?» <...> Тогда бы он обеспечил защиту», — объяснила она.
По словам Милашиной, нападавшие не стали формулировать требования: «Если хотят, чтобы я не прилетала, они должны это просто четко заявить и обозначить: «Если вы прилетите, будут проблемы».
Журналистка уточнила, что собирается приехать в Грозный на апелляцию по делу Заремы Мусаевой. Перед этим она планирует связаться с омбудсменом Мансуром Солтаевым и объяснить, что хочет только посетить заседание: «Ни влево, ни вправо, только в суд».
На Елену Милашину и Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. РИА Новости со ссылкой на минздрав Северной Осетии, куда их перевезли на лечение, пишет, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. Милашину и Немова доставят в Москву чартером. Власти Чечни тем временем заявили, что в деле о нападении на Елену Милашину и Александра Немова четко прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Подробнее о реакции политиков и блогеров на это преступление читайте в нашем материале.
*10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр «незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента». 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. Затем она работала под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица. Сейчас организация функционирует под названием «Команда против пыток».