Избитая в Грозном Милашина заявила, что ещё поедет в Чечню

Журналистка Елена Милашина, на которую вместе с адвокатом Александром Немовым напали в Грозном, рассказала, что не собирается отказываться от поездок в Чечню. Её комментарий опубликовали в канале «Команды против пыток»*.



«Поеду, конечно. Только теперь я воспользуюсь отзывчивым предложением уполномоченного по правам человека в Чечне. Он сказал: «Почему же вы мне не позвонили?» <...> Тогда бы он обеспечил защиту», — объяснила она.

