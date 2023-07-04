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    Жену экс-судьи Зарему Мусаеву приговорили в Чечне к 5,5 года колонии

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    40 комментариев

    Жену бывшего судьи Зарему Мусаеву приговорили в Грозном к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве — гособвинение ранее запросило ровно столько же. Об этом 4 июля сообщает ТАСС.

    Женщину признали виновной по двум уголовным статьям — 159 (мошенничество) и 318 (применение насилия против представителя власти). Приговор вынесли за 7 минут, уточнила журналистка Ксения Собчак. Вероятно, это связано с тем, что теперь суды зачитывают только вводную и резолютивную части, поэтому приговоры выносятся за 5–7 минут.

    Чеченские силовики вывезли Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный в январе 2022 года. Она была арестована на 15 суток и помещена в СИЗО по уголовному делу. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, по пути из Нижнего Новгорода в Грозный Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

    Сегодня, в день оглашения приговора, журналистку Елену Милашину и адвоката Мусаевой Александра Немова избили трое вооруженных мужчин. Как писала «Фонтанка», их насильно вытащили из салона такси, избили, сломали технику. Милашину обрили налысо и залили голову зеленкой. У женщины сломаны пальцы — нападавшие требовали ввести пароль на телефоне.

    Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием провести проверку по нападению на Милашину и Немова. Ее поддержали члены Союза журналистов России и Совет по правам человека. К тому же жесткой реакции правоохранителей потребовали депутаты Александр Хинштейн и сенатор Андрей Клишас.

    Мусаева — жена экс-судьи Сайди Янгулбаева. У семьи давний конфликт с Рамзаном Кадыровым из-за того, что сыновья судьи позволили себе критику в его адрес. Детям и супругу Мусаевой пришлось уехать из России.

    «Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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    Комментарии 40

    28029700704 Июл 2023 в 13:20
    За мать родную даже славяне порезать могут. Кадыров прячь детей и сестер, пока родственники замученной твоим режимом на свободе .
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 13:19
    Горько, несправедливо я считаю.
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