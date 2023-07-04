Жену экс-судьи Зарему Мусаеву приговорили в Чечне к 5,5 года колонии

Жену бывшего судьи Зарему Мусаеву приговорили в Грозном к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве — гособвинение ранее запросило ровно столько же. Об этом
Женщину признали виновной по двум уголовным статьям — 159 (мошенничество) и 318 (применение насилия против представителя власти). Приговор вынесли за
Чеченские силовики вывезли Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный в январе
Сегодня, в день оглашения приговора, журналистку Елену Милашину и адвоката Мусаевой Александра Немова избили трое вооруженных мужчин. Как писала «Фонтанка», их насильно вытащили из салона такси, избили, сломали технику. Милашину обрили налысо и залили голову зеленкой. У женщины сломаны пальцы — нападавшие требовали ввести пароль на телефоне.
Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием провести проверку по нападению на Милашину и Немова. Ее поддержали члены Союза журналистов России и Совет по правам человека. К тому же жесткой реакции правоохранителей потребовали депутаты Александр Хинштейн и сенатор Андрей Клишас.