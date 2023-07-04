Жену экс-судьи Зарему Мусаеву приговорили в Чечне к 5,5 года колонии

Жену бывшего судьи Зарему Мусаеву приговорили в Грозном к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве — гособвинение ранее запросило ровно столько же. Об этом 4 июля сообщает ТАСС.



Женщину признали виновной по двум уголовным статьям — 159 (мошенничество) и 318 (применение насилия против представителя власти). Приговор вынесли за 7 минут , уточнила журналистка Ксения Собчак. Вероятно, это связано с тем, что теперь суды зачитывают только вводную и резолютивную части, поэтому приговоры выносятся за 5–7 минут .

