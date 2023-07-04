Собчак: журналистку Елену Милашину избили, обрили налысо и облили зеленкой в Грозном

В столице Чечни Грозном неизвестные избили и залили зеленкой журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».



По ее словам, на выезде из аэропорта такси, в котором находились Милашина и Немов, заблокировали три автомобиля. Журналистку и адвоката вытащили из салона, избили, обрили налысо разбили технику и заявили: «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите».



Также голову Милашиной облили зеленкой. Как пишет Собчак, у женщины сломаны пальцы, а передвигаться она может только на инвалидной коляске и постоянно теряет сознание.