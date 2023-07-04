Собчак: журналистку Елену Милашину избили, обрили налысо и облили зеленкой в Грозном

В столице Чечни Грозном неизвестные избили и залили зеленкой журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
По ее словам, на выезде из аэропорта такси, в котором находились Милашина и Немов, заблокировали три автомобиля. Журналистку и адвоката вытащили из салона, избили, обрили налысо разбили технику и заявили: «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите».
Также голову Милашиной облили зеленкой. Как пишет Собчак, у женщины сломаны пальцы, а передвигаться она может только на инвалидной коляске и постоянно теряет сознание.
«В Грозный прилетела журналистка "Осторожно Media", она должна была освещать приговор похищенной силовиками Заремы Мусаевой. Теперь, конечно, ни о какой работе в суде речи идти не может, мы опасаемся за ее здоровое и жизнь», — говорится в посте Ксении Собчак.
Зарема Мусаева — супруга экс-судьи Янгулбаева, у которого был конфликт с главой республики Кадыровым. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что Мусаева
За это обвинение просит ей 5 лет в колонии.