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    Собчак: журналистку Елену Милашину избили, обрили налысо и облили зеленкой в Грозном

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    122 комментария

    В столице Чечни Грозном неизвестные избили и залили зеленкой журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

    По ее словам, на выезде из аэропорта такси, в котором находились Милашина и Немов, заблокировали три автомобиля. Журналистку и адвоката вытащили из салона, избили, обрили налысо разбили технику и заявили: «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите».

    Также голову Милашиной облили зеленкой. Как пишет Собчак, у женщины сломаны пальцы, а передвигаться она может только на инвалидной коляске и постоянно теряет сознание.

    «В Грозный прилетела журналистка "Осторожно Media", она должна была освещать приговор похищенной силовиками Заремы Мусаевой. Теперь, конечно, ни о какой работе в суде речи идти не может, мы опасаемся за ее здоровое и жизнь», — говорится в посте Ксении Собчак.

    Зарема Мусаева — супруга экс-судьи Янгулбаева, у которого был конфликт с главой республики Кадыровым. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что Мусаева 21 января в помещении отдела полиции ругалась перед дежурной частью, а через несколько минут расцарапала скулу участковому.

    За это обвинение просит ей 5 лет в колонии.

    Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей.

    Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

    «Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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    Комментарии 122

    ThunderPiter04 Июл 2023 в 10:22
    Законы РФ на этой территории? Не, не слышал. И даже на всей территории РФ - если дела творят выходцы из этой "чудесной" республики. В прекрасной России будущего это исправим
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 10:21
    Эх, если бы на месте этой журналистки была бы Ксюша С., ее конечно никто бы и пальцем не тронул. Наверное. Или как?
    +1−1
    Гость04 Июл 2023 в 10:12
    Восток дело тонкое
    +1−1
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