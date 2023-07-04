В Чечне видят «почерк западных спецслужб» в нападении на Милашину и Немова

МВД по Чеченской республике проводится проверка по факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова. Об этом сообщает 4 июля официальный сайт республиканской полиции.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению, уточняет пресс-служба ведомства.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев 4 июля в своём телеграм-канале написал, что в деле о нападении на Елену Милашину и Александра Немова четко прослеживается «характерный почерк западных спецслужб».



«Правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить её зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому?» — размышляет Дудаев.



Вместе с тем министр выражает удивление «бурной ответной реакцией» общественников на нападение. Он также вспоминает некоторые темы, которые Милашина затрагивала в своих публикациях.

«Не было реакции и после многочисленных оскорблений всего чеченского народа, исходящих от Милашиной, пытавшейся поставить на наш народ клеймо позора, утверждая, что здесь якобы преследуются несуществующие члены ЛГБТ-масс», — рассуждает Дудаев.



Дудаев также написал, что Чеченская республика «по праву заслужила «статус самого безопасного региона России».

«Здесь никому не позволено нарушать покой и безопасность граждан и гостей, даже если они являются агентами Запада», — резюмировал министр.

Потерпевшие приехали 4 июля в Грозный на вынесение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные в масках заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов из аэропорта, после чего избили их, испортили технику и документы. Милашину обрили, залили зеленкой и сломали пальцы, пытаясь выбить из журналистки пароль от телефона.



После разговора с уполномоченным по правам человека РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым пострадавших увезли на скорой в Беслан. О ситуации доложено Владимиру Путину. Решается вопрос об их госпитализации в Москву. Зареме Мусаевой суд вынес обвинительный приговор с наказанием в пять с половиной лет в колонии. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения.