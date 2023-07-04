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    Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова скорая повезет в Беслан

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    65 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился перевезти избитых в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Беслан.

    Такое решение, как сообщает НКО-иноагент «Комитет против пыток» *, он принял 4 июля после разговора по телефону с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом НКО «Комитет против пыток» либо касается деятельности иностранного агента НКО «Комитет против пыток».
    Фото: НКО «Комитет против пыток»
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    Для транспортировки выделена скорая. Сопровождать их будет уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

    Елену Милашину и Александра Немова избили трое вооруженных мужчин, когда они приехали в Грозный на приговор Зариме Мусаевой. Их такси блокировали, журналистку и адвоката вытащили из салона, избили, сломали технику. Милашину обрили налысо и залили голову зеленкой. Ей сломали пальцы, требуя сказать пароль для телефона.

    Помимо Москальковой, с требованием провести проверку нападения в СК и прокуратуру Чечни обратились Союз журналистов РФ и СПЧ. В Сети ряд политиков высказались о недопустимости подобного воздействия на журналистов. Среди них депутаты Хинштейн и Попов, сенатор Клишас.

    Елена Милашина, отметим, очень много писала для ныне закрытой в РФ «Новой газеты» о трагедии в Беслане.

    Фото: НКО «Комитет против пыток»

    *10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр «незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента». 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. Затем она работала под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

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    Комментарии 65

    Гость04 Июл 2023 в 13:18
    Путин очевидно уже не контролирует процессы в стране. Это просто шокирующее событие. Сегодня они избивают журналиста и адвоката а завтра снова начнутся похищения людей в Москве. Хотя стойте, уже же начались похищения людей?
    +0−0
    VKuser1533535504 Июл 2023 в 13:02
    А Дондон здесь не при чём?
    +1−0
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