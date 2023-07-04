Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова скорая повезет в Беслан

Такое решение, как сообщает НКО-иноагент «Комитет против пыток» *, он принял 4 июля после разговора по телефону с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился перевезти избитых в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Беслан.

Для транспортировки выделена скорая. Сопровождать их будет уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Елену Милашину и Александра Немова избили трое вооруженных мужчин, когда они приехали в Грозный на приговор Зариме Мусаевой. Их такси блокировали, журналистку и адвоката вытащили из салона, избили, сломали технику. Милашину обрили налысо и залили голову зеленкой . Ей сломали пальцы , требуя сказать пароль для телефона.

Помимо Москальковой, с требованием провести проверку нападения в СК и прокуратуру Чечни обратились Союз журналистов РФ и СПЧ. В Сети ряд политиков высказались о недопустимости подобного воздействия на журналистов. Среди них депутаты Хинштейн и Попов, сенатор Клишас.



Елена Милашина, отметим, очень много писала для ныне закрытой в РФ «Новой газеты» о трагедии в Беслане.