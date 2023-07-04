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    Журналистке Милашиной в Чечне ломали пальцы, требуя пароль от телефона. К делу подключилась Москалькова

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    6 комментариев

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру региона. Она просит разобраться в ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину.

    Об этом Москалькова сообщила 4 июля РИА Новости.

    Также к делу подключился Союз журналистов РФ и Совет по правам человека.

    Тем временем телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» продолжает сообщать подробности нападения на Милашину. Ранее сообщалось о том, что журналистку избили, сломали ей пальцы, обрили налысо и залили зеленкой. Сейчас стало известно, что пальцы женщине трое вооруженных мужчин ломали для того, чтобы узнать пароль от телефона.

    У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. По предварительной информации, в Грозном ждут санитарный транспорт, чтобы вывезти Милашину во Владикавказ.

    Журналистка вместе с адвокатом Александром Немовым подверглась нападению утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой.

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    Комментарии 6

    25346053104 Июл 2023 в 10:32
    Гарант стыдливо помалкивает.
    +4−0
    Гость04 Июл 2023 в 10:32
    Среди патриотов тоже найдётся немало, готовых сломать себе что - нибудь, чтобы потом свалить на либералов.
    +0−0
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