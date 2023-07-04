Журналистке Милашиной в Чечне ломали пальцы, требуя пароль от телефона. К делу подключилась Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру региона. Она просит разобраться в ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину.
Об этом Москалькова сообщила 4 июля РИА Новости.
Также к делу подключился Союз журналистов РФ и Совет по правам человека.
Тем временем телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» продолжает сообщать подробности нападения на Милашину. Ранее сообщалось о том, что журналистку избили, сломали ей пальцы, обрили налысо и залили зеленкой. Сейчас стало известно, что пальцы женщине трое вооруженных мужчин ломали для того, чтобы узнать пароль от телефона.
У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. По предварительной информации, в Грозном ждут санитарный транспорт, чтобы вывезти Милашину во Владикавказ.
Журналистка вместе с адвокатом Александром Немовым подверглась нападению утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой.