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    Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном

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    62 комментария

    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Чеченской республике провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном. По итогам проверки необходимо будет предоставить доклад. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба СКР.

    Потерпевшие приехали 4 июля в Грозный на вынесение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные в масках заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов из аэропорта, после чего избили их, испортили технику и документ. Милашину обрили, залили зеленкой и сломали пальцы, пытаясь выбить из журналистки пароль от телефона.

    После разговора с уполномоченным по правам человека РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым пострадавших увезли на скорой в Беслан. Решается вопрос об их госпитализации в Москву. Зареме Мусаевой суд вынес обвинительный приговор с наказанием в пять с половиной лет в колонии.

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    Комментарии 62

    Гость04 Июл 2023 в 17:48
    Здоровье ей.
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 17:47
    Главное, чтобы эта тётенька вылечилась и морально реабилитировалась.
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