Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Чеченской республике провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном. По итогам проверки необходимо будет предоставить доклад. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба СКР.



Потерпевшие приехали 4 июля в Грозный на вынесение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные в масках заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов из аэропорта, после чего избили их, испортили технику и документ. Милашину обрили, залили зеленкой и сломали пальцы, пытаясь выбить из журналистки пароль от телефона.