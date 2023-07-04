    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, ю-з

    755мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.33eur97.26

    «Разберемся». Кадыров отреагировал на избиение журналистки Милашиной в Грозном

    1208
    11 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 4 июля отреагировал на инцидент с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.

    «Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — заявил он.

    Потерпевшие приехали 4 июля в Грозный на вынесение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные в масках заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов из аэропорта, после чего избили их, испортили технику и документы. Милашину обрили, залили зеленкой и сломали пальцы, пытаясь выбить из журналистки пароль от телефона.

    После разговора с уполномоченным по правам человека РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым пострадавших увезли на скорой в Беслан. О ситуации доложено Владимиру Путину. Решается вопрос об их госпитализации в Москву. Зареме Мусаевой суд вынес обвинительный приговор с наказанием в пять с половиной лет в колонии.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. «Фонтанка SPB online»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Михаил Микушин04 Июл 2023 в 18:00
    Горбатого - знаете, что исправит....
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 18:00
    Кадыров разберётся сам с собой?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 17:54
    Мугабе
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close