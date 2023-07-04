«Разберемся». Кадыров отреагировал на избиение журналистки Милашиной в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 4 июля отреагировал на инцидент с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.
«Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — заявил он.
Потерпевшие приехали 4 июля в Грозный на вынесение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные в масках заблокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов из аэропорта, после чего избили их, испортили технику и документы. Милашину обрили, залили зеленкой и сломали пальцы, пытаясь выбить из журналистки пароль от телефона.
После разговора с уполномоченным по правам человека РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым пострадавших увезли на скорой в Беслан. О ситуации доложено Владимиру Путину. Решается вопрос об их госпитализации в Москву. Зареме Мусаевой суд вынес обвинительный приговор с наказанием в пять с половиной лет в колонии.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту нападения.