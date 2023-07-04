Провокация против Чечни или преступное нападение? Как отреагировали на избиение Милашиной власти, политики и патриотические блогеры

Фото: Сергей Бабинец/ТАСС Поделиться Поделиться





Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Грозном, куда они приехали выслушать приговор Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. О нападении уже высказались в Кремле, Совете Федерации и Совете по правам человека. С частью патриотического сообщества в оценках официальные лица разошлись.



О том, что Владимиру Путину доложили о произошедшем в Чечне, его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал на брифинге с кремлевским пулом. По его словам, «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий».



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру и попросила разобраться в ситуации. Руководитель «Команды против пыток»* Сергей Бабинец опубликовал фотографию, на которой облитая зеленкой Милашина разговаривает с Москальковой по телефону. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского Следкома Виталию Волкову «провести проверку и представить доклад».



Из ряда комментариев официальных лиц выбиваются слова омбудсмена Чечни Мансура Солтаева: «Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией» На нападение отреагировали в Минцифры. В ведомстве заявили, что поддерживают Милашину и Немова и пообещали оказать им правовую, информационную и финансовую поддержку: «Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы».



К словам о необходимости расследования присоединился сенатор Андрей Клишас. «Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», — написал он в своем телеграм-канале. В таком же тоне высказались глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн и его заместитель Евгений Попов. Хинштейн заявил, что нападения на журналистов преступны «безотносительно их позиции». «Грозный — один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться», — добавил Попов.



Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что отправил запрос в СК и Генпрокуратуру, и сказал, что главное — это обеспечить для пострадавших «безопасность и медицинскую помощь». Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение неприемлемым.

Сотрудник ВГТРК и зампредседателя Мосгордумы Андрей Медведев написал, что знает Милашину уже много лет, и сколько лет они знакомы, столько же и спорили при каждой встрече. «Я никогда почти полностью не разделял её взгляды, а уж она мои тем более. С моей точки зрения она порой писала вещи совершенно возмутительные, русофобские и крайне — очень-очень мягко скажу — спорные», — подчеркнул он. И сразу же добавил, что все равно считает избиение журналистки «гнусным и омерзительным преступлением».



Примерно о том же заявил военкор РИА «Новости» Александр Харченко: позиция Милашиной, дескать, ему не близка, но преступление нельзя оставлять безнаказанным: «В Конституции у нас закреплен принцип свободы слова. И никому не позволено его нарушать».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и вовсе сказал, что сейчас ему «все равно, о чем писала Милашина и как»: «Оправдывать избиение журналиста и женщины ее политической или идеологической позицией — это изначально ущербно. <...> Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику. В которой, как в 90-е, среди бела дня похищают и пытают людей».



Были и другие интонации. Например, политолог и экс-доверенное лицо Владимира Путина Сергей Марков, заявил, что «избивать никого нельзя», даже если это «фальшивые журналисты, отрабатывающие 30 сребренников». «Россия не Украина, где журналистов избивают», — уточнил он.



«Гордые джигиты покалечили женщину? Омерзительно, как ни крути. Но фокус, который проделывается на этом материале, ещё омерзительнее», — высказался Z-поэт Игорь Караулов. По его оценке, «дело Милашиной/Немова», — происки недружественных России лиц. «Красиво наши враги работают. Сначала устранили «Вагнер». Теперь устраняют «Ахмат». С утра ТГ-каналы так наяривают на судьбу несчастной журналистки и несчастного адвоката, как можно наяривать только за большие деньги от очень конкретных людей», — написал он.

Журналистка RT Юлия Витязева заявила, что в избиение Милашиной не верит: «Она известная провокаторша и иностранный агент. Да, она долгие годы пыталась гадить руководству Чечни и выставлять чеченцев чем-то вроде вселенского зла. Но пачкать об нее руки там никто не будет. Ибо она настолько там презираема, что прикоснуться к ней — буквально харам».



Экс—министр обороны ДНР Игорь Стрелков написал, что будь его воля, журналистка уже давно была бы за решеткой: «Если бы от меня в нашей стране что-то зависело, то Милашина еще в начале 2-й Чеченской отправилась лет так на 20 на строгий режим за поддержку боевиков и оправдание терроризма. А вот бить бы я ее, конечно, не стал бы». «Вопрос в том, кто виноват, что таких сказочных персонажей приходится не судить, а бить», — будто бы согласился с бывшим министром обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров.

Пожалуй, одно из самых жестких высказываний опубликовал в своем телеграм-канале общественный деятель Виталий Бородин, известный своими жалобами в Генпрокуратуру на дискредитацию армии и «вредительство» (издание «Проект«** после этого признали нежелательной организацией): «Гастролёры из Госдепа сегодня прокатились неудачно, заехали не туда. Команда ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. — Прим. ред.) желает журналистам США здоровья. И езжайте обратно в США, своими приездами отвлекаете органы власти от работы. Завтра на вас камень упадёт, будете опять винить нашу власть. Госдеповских командировочных с лихвой хватит на лечение в швейцарской клинике».

«Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал во второй половине дня 4-го июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

*10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр «незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента». 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. Затем она работала под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица. Сейчас организация функционирует под названием «Команда против пыток».

**Издание «Проект» внесено в реестр нежелательных организаций.

