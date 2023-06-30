Польским фурам закрыли дорогу в Россию. Но есть нюанс

Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

«Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения», — цитирует Минтранс агентство.

Еще одно исключение — запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона.

Напомним, 1 июня Польша закрыла границу для российских и белорусских грузовых автомобилей.