Польша не даёт добро. С 1 июня грузовики из России и Белоруссии там больше не ждут

Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовых автомобилей, передаёт 29 мая ТАСС со ссылкой на польское министерство внутренних дел и администрацию.



«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в тексте постановления главы министерства.

Напомним, конфликт назревал давно. Так, 23 мая депутаты российской Госдумы решили обратиться к правительству, чтобы запретить проезд польских фур по территории России и заодно лишить их возможности заправляться по российским ценам.