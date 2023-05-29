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    Польша не даёт добро. С 1 июня грузовики из России и Белоруссии там больше не ждут

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    Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовых автомобилей, передаёт 29 мая ТАСС со ссылкой на польское министерство внутренних дел и администрацию.

    «С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в тексте постановления главы министерства.

    Напомним, конфликт назревал давно. Так, 23 мая депутаты российской Госдумы решили обратиться к правительству, чтобы запретить проезд польских фур по территории России и заодно лишить их возможности заправляться по российским ценам.

    Как заявил тогда в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, в результате запрета поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов. И «ответят за русофобскую политику».

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