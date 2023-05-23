Госдума хочет лишить польских дальнобойщиков дешевого бензина и работы

Депутаты Госдумы решили обратиться к правительству, чтобы запретить проезд польских фур по территории России и заодно лишить их возможности заправляться по российским ценам, скорректировав для них ценники на уровень Евросоюза, пишет ТАСС.



Как сообщает агентство 23 мая, депутаты предлагают исключить выполнение «перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков».

