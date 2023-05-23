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    Госдума хочет лишить польских дальнобойщиков дешевого бензина и работы

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    Депутаты Госдумы решили обратиться к правительству, чтобы запретить проезд польских фур по территории России и заодно лишить их возможности заправляться по российским ценам, скорректировав для них ценники на уровень Евросоюза, пишет ТАСС.

    Как сообщает агентство 23 мая, депутаты предлагают исключить выполнение «перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков».

    Как уточнил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, в результате запрета поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов. И ответят «за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся».

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