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    В кино расскажут неоднозначную историю жизни знаменитой монахини

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    Фото: кадр из фильма
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    6 июля на экраны выходит фильм Камала Мусале «Мать Тереза». За основу сюжета взята реальная биография албанки Агнес Гондже Бояджиу, более известной как мать Тереза Калькуттская. В ленте она показана еще совсем молодой монахиней, которая отправляется в индийскую Калькутту, где основывает конгрегацию сестер-терезианок, которые должны помогать бедным и больным. В действительности Мать Тереза была неоднозначной фигурой, которую много критиковали за непредоставление нуждающимся реальной помощи, а также обвиняли в отмывании денег.

    Режиссер и сценарист картины Камал Мусале до этого снял документальные картины Millions Can Walk (об индийском марше протеста) и «По паспорту — швейцарец» о проблемах швейцарского мультикультурализма. Фильм о матери Терезе также скорее напоминает документальное кино, чем чисто развлекательную ленту.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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