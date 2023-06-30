Женщина осталась без ноги после поездки на траволаторе в аэропорту

В аэропорту Бангкока 57-летняя тайская пассажирка упала при поездке на траволаторе между четвертым и пятым гейтами. Она осталась без половины ноги. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Bangkokpost.com.
Как уточняет издание, женщина споткнулась о свой чемодан, ее нога угодила во внутренний механизм траволатора. Медперсонал аэропорта прибыл на место, стабилизировал ее состояние, затем пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Однако перед этим бригаде медиков пришлось ампутировать левую ногу пассажирки по колено, пишет The Guardian.
«На изображениях, размещенных в интернете, видно, что нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода, когда ей помогали сотрудники аэропорта», — говорится в публикации британской газеты.
В больнице пострадавшей сообщили, что не смогут пришить ей ногу, поэтому женщина попросила перевести ее в другое медицинское учреждение, чтобы оценить возможности для этого.
Сейчас выясняют, как пишет РИА Новости, не мог ли несчастный случай оказаться результатом технической неисправности механизма или человеческой халатности. По словам официальных лиц, траволатор был исправен, но при падении тело женщины сорвало крышку механизма, что привело к таким тяжелым последствиям.
Аэропорт выразил глубочайшие соболезнования из-за происшествия. Его руководство пообещало нести полную ответственность за медицинские расходы пострадавшей, также будут обсуждаться и другие компенсации.