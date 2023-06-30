    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    752мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.03eur95.11

    Женщина осталась без ноги после поездки на траволаторе в аэропорту

    1032
    1 комментарий

    В аэропорту Бангкока 57-летняя тайская пассажирка упала при поездке на траволаторе между четвертым и пятым гейтами. Она осталась без половины ноги. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Bangkokpost.com.

    Как уточняет издание, женщина споткнулась о свой чемодан, ее нога угодила во внутренний механизм траволатора. Медперсонал аэропорта прибыл на место, стабилизировал ее состояние, затем пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Однако перед этим бригаде медиков пришлось ампутировать левую ногу пассажирки по колено, пишет The Guardian.

    «На изображениях, размещенных в интернете, видно, что нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода, когда ей помогали сотрудники аэропорта», — говорится в публикации британской газеты.

    В больнице пострадавшей сообщили, что не смогут пришить ей ногу, поэтому женщина попросила перевести ее в другое медицинское учреждение, чтобы оценить возможности для этого.

    Сейчас выясняют, как пишет РИА Новости, не мог ли несчастный случай оказаться результатом технической неисправности механизма или человеческой халатности. По словам официальных лиц, траволатор был исправен, но при падении тело женщины сорвало крышку механизма, что привело к таким тяжелым последствиям.

    Аэропорт выразил глубочайшие соболезнования из-за происшествия. Его руководство пообещало нести полную ответственность за медицинские расходы пострадавшей, также будут обсуждаться и другие компенсации.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АэропортБангкок
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close