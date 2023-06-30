Женщина осталась без ноги после поездки на траволаторе в аэропорту

В аэропорту Бангкока 57-летняя тайская пассажирка упала при поездке на траволаторе между четвертым и пятым гейтами. Она осталась без половины ноги. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Bangkokpost.com.

Как уточняет издание, женщина споткнулась о свой чемодан, ее нога угодила во внутренний механизм траволатора. Медперсонал аэропорта прибыл на место, стабилизировал ее состояние, затем пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Однако перед этим бригаде медиков пришлось ампутировать левую ногу пассажирки по колено, пишет The Guardian.