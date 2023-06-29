Спецназ и вертолеты. Французские власти послали подкрепление полиции Нантера

Полицейский спецназ прибыл во французский Нантер, где продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели
Кроме подразделений специального назначения, власти Франции задействовали авиацию. Над самим «проблемными» кварталами, где наиболее вероятны новые стычки с полицией, барражируют вертолеты.
В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о
Напомним, во вторник утром
Беспорядки в ночь со среды на четверг всколыхнули Иль-де-Франс, пригороды Лиона, Тулузу. Полиция арестовала 150 человек. Эпицентр беспорядков находился в Нантере, рабочем городке на западной окраине Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ночные погромы «неоправданными».
Полицейскому, который застрелил подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.