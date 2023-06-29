Спецназ и вертолеты. Французские власти послали подкрепление полиции Нантера

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Полицейский спецназ прибыл во французский Нантер, где продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, передает 29 июня РИА Новости.

Кроме подразделений специального назначения, власти Франции задействовали авиацию. Над самим «проблемными» кварталами, где наиболее вероятны новые стычки с полицией, барражируют вертолеты.

В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего.

Напомним, во вторник утром 17-летнего юношу по имени Наэль остановили за нарушение правил дорожного движения на желтом «Мерседесе». Первоначально полиция сообщила, что офицер выстрелил в подростка, потому что тот ехал на него, но это не сходится с видео, распространенным в социальных сетях.

Беспорядки в ночь со среды на четверг всколыхнули Иль-де-Франс, пригороды Лиона, Тулузу. Полиция арестовала 150 человек. Эпицентр беспорядков находился в Нантере, рабочем городке на западной окраине Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ночные погромы «неоправданными».

Полицейскому, который застрелил подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

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