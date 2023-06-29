Спецназ и вертолеты. Французские власти послали подкрепление полиции Нантера

Полицейский спецназ прибыл во французский Нантер, где продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, передает 29 июня РИА Новости.

Кроме подразделений специального назначения, власти Франции задействовали авиацию. Над самим «проблемными» кварталами, где наиболее вероятны новые стычки с полицией, барражируют вертолеты.