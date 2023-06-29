Домашние рецепты холодных напитков — они помогут освежиться в жару

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Последний день жары и уже почти наступил июль. За это срочно надо выпить... чего-нибудь полезного и холодного. Чем же утолить жажду, чтобы заодно почувствовать себя лучше в жаркую погоду? Мы знаем рецепт на любой вкус — для любителей чая, кофе, коктейлей и фруктовых фрешей. Советами по приготовлению лучших освежающих напитков без капли алкоголя делятся коллеги из Woman.ru, The Girl и Marie Claire.

Чай из ежевики и апельсина

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Вам понадобятся:

горсть ежевики;

сахар — 2 ч. л.;



апельсин;

половина яблока;

мята. Положите горсть ежевики в миску и насыпьте туда сахар, затем добавьте сок половины апельсина и хорошо разомните ягоду. Переложите массу в чайник, добавьте дольки яблока, апельсина, листики мяты. Залейте все кипятком и дайте чаю настояться. Если сама мысль о том, чтобы пить горячее, вас пугает — остудите его, затем добавьте лед и подавайте напиток холодным.

Но, кстати, в жару горячий чай очень даже спасает. Попробуйте! Арбузный мохито

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Вам понадобятся:

лайм — 3–4 дольки;

мята — по вкусу;

арбузный фреш (подойдет и сок арбуза) — 40 мл;

сахарный сироп — 60 мл;

лед;

газированная вода.

Положите в стакан несколько долек лайма — их нужно слегка растолочь, чтобы выделился сок. Добавьте мяту, влейте арбузный фреш или сок, затем сахарный сироп. Финальными штрихами станут несколько кубиков льда и газированная вода. Аккуратно размешайте ингредиенты, и коктейль можно подавать. Пина-колада

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Вам понадобятся:

ананасовый сок — ½ стакана;

кокосовое молоко — ¼ стакана;

лед. В стакан налейте ананасовый сок, затем добавьте кокосовое молоко и взбейте до однородной консистенции. В красивый бокал положите лед, налейте приготовленный напиток и наслаждайтесь чудесным коктейлем. Мандариновый лимонад

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Вам понадобятся:

мандарин — 1 шт.;

лед;

гранатовый сок — 50 мл;

сладкая газировка — по вкусу. Этот напиток готовится проще простого. Положите в стакан несколько долек мандарина и разомните их, чтобы выделился сок. Добавьте лед, гранатовый сок и сладкую газировку. Вуаля — лимонад готов! Самый простой (но очень вкусный) холодный кофе

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Вам понадобятся:

кофе — 2 ч. л.;



сахар — 2 ч. л.;



вода — 2 ч. л.;



лед;

молоко. Насыпьте в миску кофе, сахар и добавьте воду. Перемешайте все до однородной густой массы. Теперь возьмите кружку, положите туда лед и налейте молоко, а сверху добавьте кофейную массу. Наслаждайтесь напитком! Коктейль «Ширли Темпл»

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

апельсиновый сок — 100 мл;

сироп «Гренадин» — 20 мл;

газированная вода;

лед;

долька апельсина — для подачи. Налейте в стакан апельсиновый сок, затем сироп «Гренадин» и газированную воду. Добавьте несколько кубиков льда. Размешайте коктейль и подавайте с долькой апельсина.

Мятный латте — как в кафе

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

молоко — 200 мл;

черный молотый кофе — 2 ч. л.;

сахар — 150 г;

экстракт пищевой мяты — 2 ч. л.;

взбитые сливки;

молотая корица — 10 г;

лед — по желанию;

вода — 200 мл. Для начала подготовьте мятный сироп. Поставьте воду на медленный огонь и добавьте сахар. Медленно помешивайте и следите, чтобы вода не начинала кипеть. Когда сахар полностью растворится, добавьте 2 чайные ложки мяты, снова перемешайте и уберите с плиты. В отдельном стакане заварите 50 мл насыщенного черного кофе, а затем смешайте с сиропом в пропорции один к одному.



Молоко добавьте к остальным ингредиентам. По желанию можно дополнительно охладить напиток несколькими кубиками льда. После сделайте из взбитых сливок шапку для латте, проводя вдоль бортиков стакана спираль. Затем посыпьте молотой корицей или пищевой присыпкой — и можете наслаждаться напитком. Коктейль «Флорида»

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Вам понадобятся:

апельсиновый сок — 50 мл;

грейпфрутовый сок — 50 мл;

сок лимона — 15 мл;

сахарный сироп — 10 мл;

газированная вода. Налейте в стакан апельсиновый сок, а затем — грейпфрутовый. Добавьте сок лимона, сахарный сироп и газированную воду. Перемешайте ингредиенты и отправляйтесь во вкусное путешествие по Флориде!

Персиковый черный чай

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

черный листовой чай — 10 г;

вода — 1 л;

персики — 2 шт.;

нектарин — 1 шт.;

гранат — 1 шт.;

мед — 1 ч. л.;

мята;

лед. Для начала необходимо заварить чай, дать ему настояться 10–15 минут и охладить. Затем очистить гранат и достать зернышки, а персики и нектарин нарезать небольшими дольками. Охлажденный чай перелить в кувшин, отправить туда фрукты и половину зерен граната, растворить мед. После этого можете разливать напиток по бокалам, наполненными льдом, и, по желанию, украсить их оставшимися зернами граната и мятой.

Коктейль «Голубая лагуна»

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

ананасовый сок — 50 мл;

сок лимона — 30 мл;

сладкая газировка;

сироп «Блю Кюрасао» — 20 мл;

лед;

долька лимона — для украшения.

Выложите в стакан кубики льда. Теперь налейте ананасовый сок, сок лимона и свою любимую сладкую газировку (лучше с нейтральным вкусом). А теперь — волшебный шаг, который превратит обычный напиток в ту самую «Голубую лагуну»: нужно добавить сироп «Блю Кюрасао», и коктейль обретет лазурный оттенок.

