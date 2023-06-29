В Эрмитаже показали модель святилища, которую нашли в тридцати километрах от Иерусалима. Ей порядка трёх тысяч лет

В 2011 году в местности Хирбет Кейафа в долине Эла у подножия Иудейских гор нашли фрагменты изделия, которое исследователи идентифицировали как миниатюрную модель храма. Такие были в культовой практике древних народов Ближнего Востока, функционально они связаны со скинией — переносимым земным обиталищем Бога Израиля, и с Ковчегом Завета. Внутри модели остался след некоего предмета — возможно, это был символ божества.

Раскопки в обозначенной местности проходили в 2007–2013 годах. Именно в долине Эла в X веке до нашей эры проходила граница между землями израильтян и филистимлян, и там состоялся поединок между филистимлянским богатырём Голиафом и молодым пастухом Давидом. В ходе раскопок специалисты обнаружили укреплённый город, где люди жили всего около полувека с последней четверти XI века до нашей эры до второй четверти X века до нашей эры. Численность населения города составляла пятьсот-шестьсот человек, а в самой высокой его части были помещения для культовых ритуалов. В одном из них и нашли модель, которую показывают на выставке.

В местности Хирбет Кейафа могли жить хананеи (автохтонное население), филистимляне или израильтяне. Проанализировав останки пищи, в которых не было свиных костей, и древнееврейскую надпись на найденном фрагменте керамического сосуда, исследователи пришли к выводу, что город населяли израильтяне. Таким образом, модель святилища может дать представление о религиозных практиках древних израильтян.



Выставка «Загадка святилища из Хирбет Кейафа» пройдёт в Аполлоновом зале Зимнего дворца с 29 июня по 24 сентября 2023 года. 6+

