Пенсионерку, поджегшую офис банка на Васильевском, неделю обманывали телефонные мошенники. А потом запугал «сотрудник ФСБ»

Сотрудники полиции разговорили пенсионерку, которую задержали накануне у горящего филиала банка на Васильевском острове в Петербурге. С зажигательной смесью она пришла туда не по своей воле.



66-летняя местная жительница, которую доставили в отдел с Новосмоленской набережной, 1, рассказала, что с 14 по 16 июня ей названивали неизвестные на телефон и заставили перевести накопления на другие счета. Якобы из соображений их безопасности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня. Но финансовыми потерями дело не обошлось.

