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    Пенсионерку, поджегшую офис банка на Васильевском, неделю обманывали телефонные мошенники. А потом запугал «сотрудник ФСБ»

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    Сотрудники полиции разговорили пенсионерку, которую задержали накануне у горящего филиала банка на Васильевском острове в Петербурге. С зажигательной смесью она пришла туда не по своей воле.

    66-летняя местная жительница, которую доставили в отдел с Новосмоленской набережной, 1, рассказала, что с 14 по 16 июня ей названивали неизвестные на телефон и заставили перевести накопления на другие счета. Якобы из соображений их безопасности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня. Но финансовыми потерями дело не обошлось.

    По предварительной информации, 28 июня женщине позвонил некто, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что деньги она пересылала украинским националистам. Поэтому теперь она должна помочь родине вывести на чистую воду тех сотрудников банка, которые были пособниками. Якобы для этого и нужно бросить в здание бутылку с зажигательной смесью с соответствующими криками.

    После опроса женщина так разволновалась, что сотрудники полиции приняли решение вызвать специалистов. Не исключено, что пенсионерку ждет принудительное лечение у психотерапевта.

    О нападении на банк накануне вечером «Фонтанка» писала подробно и показывала видео. По счастью, никто не пострадал, было эвакуировано 20 человек.

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