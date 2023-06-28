В Гостином дворе откроется новая площадка Литературного музея «ХХ век»

На втором этаже Большого Гостиного Двора, на углу Садовой и улицы Ломоносова, 6 июля откроется новая площадка Государственного литературного музея «ХХ век». Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказали в самом музее.



На площади в 500 квадратных метров будет размещаться не только постоянная экспозиция, но и временные выставки, запланированы лекции, театральные представления.

