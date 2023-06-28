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    В Гостином дворе откроется новая площадка Литературного музея «ХХ век»

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    На втором этаже Большого Гостиного Двора, на углу Садовой и улицы Ломоносова, 6 июля откроется новая площадка Государственного литературного музея «ХХ век». Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказали в самом музее.

    На площади в 500 квадратных метров будет размещаться не только постоянная экспозиция, но и временные выставки, запланированы лекции, театральные представления.

    Фото: предоставлено музеем
    Фото: предоставлено музеем
    Фото: предоставлено музеем
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    Экспозиция расскажет о периоде становления русской/советской литературы первой трети ХХ века в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Героями музейной выставки «Ловцы слов» будут Леонид Андреев, Анна Ахматова и Александр Блок, Михаил Зощенко и Евгений Шварц, Александр Грин и Самуил Маршак, Максим Горький и Даниил Хармс, Владимир Маяковский и Надежда Лохвицкая (Тэффи), Николай Заболоцкий и Велимир Хлебников.

    120-летию со дня рождения поэта Николая Заболоцкого посвятят отдельную литературную выставку — рассказ о малоизвестных страницах биографии автора сопроводят принадлежавшие ему предметы из фондов музея.

    Для подготовки экспозиции, посетить которую можно будет в часы работы универмага (10:00–22:00), были использованы материалы из Российской национальной библиотеки, Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Архивного комитета Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Музея политической истории России, Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина.

    Государственный литературный музей «ХХ век» много лет ищет возможности расширения «жилплощади». «Фонтанка» писала о том, как ему хотели передать разрушенное здание на Обводном и как музей боролся за помещения в Писательском доме, а также о выделенных ему помещениях на Петроградской стороне, но нынешняя экспансия в Гостиный двор проблемы не решит: как пояснили «Фонтанке» в музее, в данном случае речь идет о договоре аренды.

    Согласно информации на сайте музея, его собрание насчитывает более 12,5 тысячи единиц хранения основного фонда и около 7 тысяч научно-вспомогательного. В коллекции музея выделены рукописно-документальный фонд, книжный фонд, фонд скульптуры и живописи, фонд графики, историко-бытовой фонд, фотофонд и фонд нумизматики.

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