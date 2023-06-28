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    В Ленобласти задумались о строительстве оборонительной линии от Финляндии

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    Смену вектора развития обсудили на заседании ЗакСа Ленинградской области. Региону нужно отвернуться от Европы, считает депутат от «Единой России» Андрей Гардашников. Об этом пишет 28 июня 47news.

    Парламентарий напомнил о вступлении Финляндии в НАТО. «И возможно, нам скоро нужно будет строить оборонительную линию. На это тоже нужны средства», — сказал Гардашников.

    По его мнению, улучшить финансовые позиции области помогут специалисты из Петербурга и других регионов, в случае принятия правильных решений можно будет через несколько лет аплодировать финансовому блоку.

    Строительство забора на границе с Россией начала Финляндия. Пилотный участок возводят в Иматре с конца февраля.

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    ФинляндияГраница России и ФинляндииРоссия Финляндия
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