В Ленобласти задумались о строительстве оборонительной линии от Финляндии

Смену вектора развития обсудили на заседании ЗакСа Ленинградской области. Региону нужно отвернуться от Европы, считает депутат от «Единой России» Андрей Гардашников. Об этом пишет 28 июня 47news.



Парламентарий напомнил о вступлении Финляндии в НАТО. «И возможно, нам скоро нужно будет строить оборонительную линию. На это тоже нужны средства», — сказал Гардашников.



По его мнению, улучшить финансовые позиции области помогут специалисты из Петербурга и других регионов, в случае принятия правильных решений можно будет через несколько лет аплодировать финансовому блоку.

