Петербургский суд послушал Scally Milano и закрыл доступ к его рэпу на 14 ресурсах

Василеостровский райсуд рассмотрел иск прокурора, который просил признать запрещенной информацию, размещенную на ряде сайтов в Интернете. Речь шла о творчестве рэпера Scally Milano, в котором он уже публично раскаялся.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 июня, прокурор в своем иске ссылается на жалобу некоей гражданки Строгановой, возмущенной текстами песен «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это». Прокуратура нашла полтора десятка сайтов, где эти произведения были размещены. Всего 14 ссылок.
Суд попросил экспертов исследовать тексты рэпера и получил заключение, что в них есть пропаганда употребления наркотических средств. Специалисты были уверены, что песни Scally Milano формируют у слушателей позитивное отношение к наркоторговле. А сам автор говорит о себе как о человеке, который употребляет и одобряет наркотики. У поклонников, уверены эксперты, это может сформировать желание быть как рэпер и, соответственно, попробовать и одобрить.
Суд удовлетворил требования истца. Доступ к творчеству Scally Milano по 14 указанным в иске ссылкам должен быть закрыт.
Внимание к творчеству рэпера в Петербурге привлек его концерт, на который пришли сотрудники полиции. В отделы увезли несколько подростков, которых заподозрили в употреблении запрещенного. Против Scally Milano выступила известная поборница интернет-морали Екатерина Мизулина. Рэперу публично пришлось признать свои ошибки и пообещать вдохновлять поклонников только на хорошее.