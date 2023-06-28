Петербургский суд послушал Scally Milano и закрыл доступ к его рэпу на 14 ресурсах

Василеостровский райсуд рассмотрел иск прокурора, который просил признать запрещенной информацию, размещенную на ряде сайтов в Интернете. Речь шла о творчестве рэпера Scally Milano, в котором он уже публично раскаялся.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 июня, прокурор в своем иске ссылается на жалобу некоей гражданки Строгановой, возмущенной текстами песен «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это». Прокуратура нашла полтора десятка сайтов, где эти произведения были размещены. Всего 14 ссылок.

