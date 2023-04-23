Все на выход! Скам-поезд рэпера Scally Milanо тормозят петербургская полиция и Мизулина

Дискредитацию ВС РФ заподозрили в творчестве популярного среди откровенно детской аудитории рэпера Scally Milano. На исполнителя ополчилась Лига безопасного интернета и ее директор Екатерина Мизулина. Правда, случилось это только после того, как концерт в Петербурге эффектно прервала полиция. До этого рэпер не менее двух лет «скамил» в своих текстах всех подряд, оказывался в центре локальных интернет-скандалов, но почти не привлекал внимания суровых ведомств или организаций.



Кто кого отменил?

Путь юного рэпера Scally Milano (2002 г.р., настоящее имя Даниил Дмитриев, уроженец города Березники в Пермском крае) в федеральные новостные ленты начался вечером 22 апреля. Его концерт в «Гигант Холле» прервали сотрудники полиции. Когда они вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь в зале разразилось нецензурной бранью.



«Фонтанка.ру»

«Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! Готовим документы, организованно все на выход!» — раздалось со сцены.

Работало не просто ГУ МВД, а управление по контролю за оборотом наркотиков. Если учесть тематику песен музыканта, которые особо и не процитируешь под взором Роскомнадзора — не удивительно. В результате несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. Родители четверых, примчавшиеся забирать своих чад, отказались от их медосвидетельствования, о чем были составлены отдельные протоколы.



По телеграм-каналам понесся слух, что это не просто профилактическое мероприятие УКОН (как потом заявила полиция), а на концерте Scally Milano, ни много ни мало, умерла несовершеннолетняя поклонница. Лет эдак 12. Тема пошла и в СМИ и добралась до главаы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. «Мы будем добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Мы обращались в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале поздним вечером 22 апреля. Потом, впрочем, внесла правку в свои посты: «UPD: девочка жива, слава богу».

Информацию о смерти посетительницы концерта от передозировки наркотиками «Фонтанке» опровергли и в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Одновременно сам рэпер в своем телеграм-канале тоже призвал не верить в то, что на его концерте в «Гигант Холле» кто-то погиб. «Моя команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление», — сообщил он. Но от дальнейших комментариев воздержался.





Принципиально все это на настрой Мизулиной не повлияло. В своем телеграм-канале она заявила, что артист Scally Milano и вовсе выступал против СВО, подкрепив свои слова видеороликом: рэпер со сцены скандирует нецензурный пацифистский лозунг, а его многочисленная публика радостно это дело подхватывает. После чего Мизулина, судя по всему, открыла для себя дивный новый мир рэп-текстов обсуждаемого исполнителя. Вернее, подписчики ее канала начали присылать эти тексты в личку — по строчечке, чтобы передозировки не случилось.

Концерт, кстати, был согласован с администрацией, мероприятие было заявлено с возрастным ограничением 16+.То есть по документам все нормально, но в самом самом «Гигант Холле» не стали скрывать: «Видимо, какие-то другие государственные органы с этим были не согласны. Также к нам были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали. Видимо, общественный резонанс накопился»,

В предыдущий раз сценический псевдоним рэпера мелькал в новостях в августе прошлого года — и тоже в неприятном контексте. Тогда после концерта DETROIT FEST в том же «Гигант Холле» с участием того же Scally Milano петербургский подросток попал в токсикологическое отделение больницы. Сообщалось, что «незнакомец поделился с ним в туалете особой таблеткой».



Тогда такого шума не было, никто из блюстителей официальной морали особо не стал задаваться вопросом, что это за такое Scally Milano возникло. Вместо этого «тред» об «отмене» музыканта в первых числах февраля 2022 года возник в «Тик Токе». Радикальная феминистка Оля Вернер сделала видеоролик с нарезкой самых мизогинных цитат из треков музыканта, присовокупив: «И всем [всё равно]. Хотя именно такие экспонаты должны быть первыми в очереди на «отмену».



Феминистку поддержали другие девушки. А потом в комментарии набежала толпа поклонников Scally Milano, которые радостно сообщили, что рэпер «заскамил фемок», а раз их так «бомбит», то сделал все правильно. Ждите, так сказать, новый трек на эту тему.



А это мы о ком?



Путь Даниила Дмитриева к успеху начался в 2018–2019 годах. Парень из небогатой семьи пытался устроиться хоть на какую-нибудь работу, но, по его словам, его никуда не брали из-за юного возраста. Связей, которые помогли бы заработать законным путем, не нашлось. «У нас вообще никогда денег не было, мама никогда не работала», — говорит Даниил. Тогда приятель поведал ему несколько простейших схем «скама» — развода людей на деньги через Интернет. Об этом Scally Milano рассказывал в ютуб-шоу «Вписка»: мол, развдил «мужиков» под видом «проституток», по деньгам было нестабильно, могло прилететь тысяч сорок, а могло и всего две. Параллельно начал читать рэп. При этом исполнитель утверждает, что никак не вкладывался в рекламу или продвижение — тренды рунета сами несли его.

Билетом в популярность стал трек «Мамонт». Реплика «заскамил мамонта» (старшее поколение говорило в такой ситуации «развел лоха») стала трендом среди молодежи. Известность росла, и Scally решил брать быка за рога. Он записал фит с довольно известным американским рэпером Lil B. Причем, по его собственному признанию, опять не обошлось без скама. Он предложил записать совместный трек и кинул ему на PayPal два доллара. А потом подчистил скрин перевода и выставил дело так, будто там было 400 долларов. Исполнитель подвоха не заметил. «Час проходит, он кидает куплет уже», — хвастался Даниил в интервью каналу «Убираю ВРМ». «А еще я получил доступ к почте Перпа» (SpaceGhostPurrp — американский рэпер и музыкальный продюсер из Майами, — прим.ред.) В почтовом ящике хранились записи битов и демо-версии песен, которые Перп продавал. Scally Milano тоже начал продавать нечестно добытое на профильных форумах. Было, по его словам, выгодно и приятно.

О своих проделках Scally хвастливо и нецензурно читал рэп. Считается, что именно ему российская культура обязана укоренением на отечественной почве направлений «детройт-рэп» и «скам-рэп», тексты которых крутятся вокруг мелкого мошенничества. Это был главный тренд 2021 года. Свой творческий метод Scally Mila описал в сугубо нецензурном треке под названием «Гнида». «Я получаю миллионы за то, что я — говоритель … (неценз. — «ерунды»)».

Те, кто слушает его произведения системно, уже не первый год задаются вопросом, не наговорил ли себе юноша на статью. В своих текстах Scally Milano поливает буквально всех подряд: украинцев, негров, Олега Тинькова и Иосифа Кобзона, а также бессчетные полчища других рэперов (поименно и пачками). В одном из треков и вовсе сравнивает секс с, очевидно, случайной партнершей с тем, как «фашисты … (неценз., «совершали половые акты») женщин в Польше».



Песня про фашистов, кстати, старая, и ее неоднократно с пеной у рта обсуждали в профильных пабликах. Последняя волна обсуждений прошла в ноябре 2022 года, когда в сети появилось видео, на котором две девушки в бикини шевелят губами, проговаривая нецензурный текст. Композиция неоднократно исполнялась на концертах. А в треке «Поддельные документы» Scally еще в 2021 году замахнулся на президента. В пабликах в ВК, посвященных рэпу, тогда размещали фейковые новости о том, что за музыканта якобы взялся Роскомнадзор и парню якобы грозит до 15 лет тюрьмы

А сам Scally тем временем планировал завязывать со «скамом», «уходить в белое», выпускать мерч и зарабатывать с рэпа. Это, кажется, начало получаться: есть и мерч, а в апреле 2023 года удалось организовать два больших сольных концерта в Петербурге (который, собственно, и закончился визитом полиции) и в Москве.



Тем временем Екатерина Мизулина задается вопросом, почему родители вообще отпускают детей на подобные концерты. «Не вижу разницы между ситуацией с Лизогубом (19-летний тиктокер-миллионник Евгений Лизогубенко, известный как Женя Лизогуб, оказался в центре скандала после того, как его заподозрили в растлении 16-летней и 14-летней девочек, — прим.ред). и ситуацией с этим исполнителем, — написала Мизулина в своем телеграм-канале. — Оба вообще не понимают, что нарушают закон и ведут себя безответственно перед аудиторией, для популярности продвигая плохие идеи среди детей. Почему нельзя делать хороший и интересный контент без использования негативных тем? Понятно, что шокирующие темы всегда больше привлекают людей, дают моментальную реакцию, так устроена психика человека, особенно ребенка в силу возраста. Ведь есть же блогеры и исполнители, которые популярны среди детей, и при этом не растут на негативе (тот же Влад А4)».

