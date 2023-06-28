Ведерников: 24 июня погибли двое лётчиков Псковского гарнизона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня опубликовал в своём телеграм-канале видеообращение, в котором назвал фамилии двух лётчиков, погибших во время событий 24 июня. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона.



«Беда прошла мимо. Тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней», — говорит Ведерников о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер». Далее губернатор напоминает, что жертвы всё-таки были.



«Среди них и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — говорится в обращении главы Псковской области.

