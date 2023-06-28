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    Ведерников: 24 июня погибли двое лётчиков Псковского гарнизона

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    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня опубликовал в своём телеграм-канале видеообращение, в котором назвал фамилии двух лётчиков, погибших во время событий 24 июня. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона.

    «Беда прошла мимо. Тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней», — говорит Ведерников о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер». Далее губернатор напоминает, что жертвы всё-таки были.

    «Среди них и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — говорится в обращении главы Псковской области.

    Ведерников принёс соболезнования семьям погибших.

    Напомним, Владимир Путин во вторник заявил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Выступая перед военными и сотрудниками силовых структур на Соборной площади Московского Кремля, президент РФ попросил почтить память пилотов минутой молчания.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

    27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

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