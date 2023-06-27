Путин почтил минутой молчания память летчиков, погибших в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин заявил, что погибшие во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» летчики с честью выполнили свой долг, и попросил почтить их память минутой молчания. С таким предложением он выступил 27 июня в ходе своей речи перед военными и сотрудниками силовых структур, которые собрались на Соборной площади Московского Кремля.



Накануне в ходе вечернего обращения глава государства подтвердил их гибель.



«Фонтанка» показывала кадры из соцсетей, на которых предположительно запечатлен момент и последствия падения самолета Ил-22 в Воронежской области, когда там проходила ЧВК «Вагнер». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.

