Запрет на смену пола — ко второму чтению в Госдуме у нового закона появились не только сторонники

Судьба законопроекта о запрете на гендерный переход пока не решена, пишет 27 июня «Коммерсантъ».
По информации издания, резонансный законопроект может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование. Юристы и врачи, работающие с трансгендерами, написали критический отзыв на проект. Суть претензий — «предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь».
28 июня истекает срок представления поправок. Но к законопроекту о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий, много вопросов. Источник «Ъ» в нижней палате парламента считает, что на Совете Госдумы в среду может быть принято решение отправить проект на согласование в профильные ведомства.
Противники закона заявляют, что документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом "транссексуализм", основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей».
Напомним, 14 июня депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о запрете «смены пола». Если закон примут, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей» и только по решению медицинской комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких «аномалий» собирается позже утвердить правительство. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
В пояснительной записке к проекту закона приводится статистика МВД: с