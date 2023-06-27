Запрет на смену пола — ко второму чтению в Госдуме у нового закона появились не только сторонники

Судьба законопроекта о запрете на гендерный переход пока не решена, пишет 27 июня «Коммерсантъ».



По информации издания, резонансный законопроект может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование. Юристы и врачи, работающие с трансгендерами, написали критический отзыв на проект. Суть претензий — «предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь».



28 июня истекает срок представления поправок. Но к законопроекту о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий, много вопросов. Источник «Ъ» в нижней палате парламента считает, что на Совете Госдумы в среду может быть принято решение отправить проект на согласование в профильные ведомства.

