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    Госдума в первом чтении приняла закон о запрете «смены пола»

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    17 комментариев

    Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о запрете «смены пола». Речь идет как об изменении в документах, так и об операциях и гормональной терапии. Информация об этом опубликована 14 июня на сайте нижней палаты парламента.

    Если закон примут, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей» и только по решению медицинской комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких «аномалий» собирается позже утвердить правительство.

    Авторами инициативы стали почти 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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    Комментарии 17

    Гость14 Июн 2023 в 18:57
    либерда приуныла;)
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