Госдума в первом чтении приняла закон о запрете «смены пола»

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о запрете «смены пола». Речь идет как об изменении в документах, так и об операциях и гормональной терапии. Информация об этом опубликована 14 июня на сайте нижней палаты парламента.



Если закон примут, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей» и только по решению медицинской комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких «аномалий» собирается позже утвердить правительство.



Авторами инициативы стали почти 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

