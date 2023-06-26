Московская биржа восстанавливается после «мятежных» выходных. Индексы падают, акции растут

Российский фондовый рынок в понедельник, 26 июня, открылся падением индексов. При этом акции ряда российских компаний растут на 2% и более.



По данным на 10:40 мск, индекс Мосбиржи упал на 1,4% к окончанию пятничных торгов, РТС — на 1,8%.



Часть бумаг, которые резко подешевели на новостях о возбуждении уголовного дела о вооруженном мятеже в России, отыграли падение. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» растут на 2,3%, депозитарные расписки X5 Retail — на 2%, бумаги En+ Group, «Магнита» и МТС — на 1,8%. Сбербанк в плюсе на 1,36%, «Газпром» — на 0,6%. В то же время расписки «Русагро» падают на 1,1%, акции «Россетей» и Московского кредитного банка — на 0,2%.

