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    Московская биржа восстанавливается после «мятежных» выходных. Индексы падают, акции растут

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    Российский фондовый рынок в понедельник, 26 июня, открылся падением индексов. При этом акции ряда российских компаний растут на 2% и более.

    По данным на 10:40 мск, индекс Мосбиржи упал на 1,4% к окончанию пятничных торгов, РТС — на 1,8%.

    Часть бумаг, которые резко подешевели на новостях о возбуждении уголовного дела о вооруженном мятеже в России, отыграли падение. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» растут на 2,3%, депозитарные расписки X5 Retail — на 2%, бумаги En+ Group, «Магнита» и МТС — на 1,8%. Сбербанк в плюсе на 1,36%, «Газпром» — на 0,6%. В то же время расписки «Русагро» падают на 1,1%, акции «Россетей» и Московского кредитного банка — на 0,2%.

    Курсы валют после резкого скачка скорректировались на отметках, которые лишь немного превышают уровень завершения торгов 23 июня: на уровне 85 рублей за доллар и 92,7 рубля за евро.

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